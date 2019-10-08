Угроза импичмента Трампа: послу США запретили выступать в Конгрессе

Госдеп сказал Гордону Сондланду не свидетельствовать по "украинскому делу"

Гордон Сондланд. Фото: REUTERS/Francois Lenoir

Американский посол в Европейском союзе Гордон Сондланд не даст в Конгрессе показания касательно июльского телефонного разговора между президентами США и Украины.

Об этом сообщает The Guardian, ссылаясь на адвоката Роберта Лускина, который представляет интересы дипломата.

"Посол Сондленд глубоко разочарован тем, что сегодня он не сможет давать показания. Он твердо верит, что всегда действовал в наилучших интересах Соединенных Штатов, и он готов ответить на вопросы комитета полностью и правдиво", — сказал юрист Сондланда.

8 октября посол США в ЕС прибыл в Вашингтон из Брюсселя, чтобы подготовиться к даче выступлению в Конгрессе в рамках расследования об основаниях объявить импичмент президенту Дональду Трампу.

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Как ожидалось, Сондланд расскажет, выдвигал ли Белый дом условия для встречи Трампа с Владимиром Зеленским. Однако Государственный департамент США запретил Сондланду давать показания.

"Он является действующим послом и государственным служащим и поэтому обязан следовать их указаниям", – отметил Лускин.

Стоит отметить, что ранее Палата демократов США предупреждала Белый дом, что любая попытка вмешательства администрации Трампа может быть расценена как препятствие расследованию, что могут посчитать достойным поводом для импичмента.

Представители комитетов Палаты представителей по разведке, иностранным делам и надзору пока что никак не прокомментировали решение Госдепа.

Ранее в интервью "Сегодня" бывший помощник госсекретаря США Дэвид Крамер рассказал, чем может закончиться для Украины сложившаяся ситуация, и как следует действовать Владимиру Зеленскому.

Более подробно об "украинском скандале" в США вы можете узнать в материале "Трамп, Зеленский и импичмент: чем закончится острый политический кризис в США" на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

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