Не в кино, не в книгах: как хочет войти в историю Зеленский

/ Фото: president.gov.ua

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"Украинский скандал" в США, который может привести к импичменту президента Дональда Трампа – отнюдь не то, благодаря чему президент Украины Владимир Зеленский хотел бы войти в историю.

"Это не то дело, из-за которого я хочу войти в историю. Американцы, действительно, уже ко мне обращаются, но не из-за этого дела, а из-за того, кто я – другой человек в политике", – заявил он на пресс-конференции 10 октября.

Зеленский утверждает, что ему поступили предложения насчет съемок байопика о его жизни, но считает это "немного постыдным".

"Я молодой, живой – как это так, снимать кино обо мне? Вопрос не в том, чтобы о тебе снимали кино – вопрос в том, что именно о тебе снимают", – добавил он.

Президент утверждает, что еще не сделал все, зачем пошел в политику, и признается: возвращением украинцев из российского плена гордится больше, чем разговором и личным знакомством с Трампом.

"Что такое войти в историю? Круто, когда твои дети будут жить в Украине, а все будут говорить: "Мы помним, классный мужчина был ваш отец". Вот про что это. Чтобы дети, внуки гордились тобой. Чтобы ты на этой должности сделал что-то такое, что все помнят, а не про кино, не про книжки", – констатировал Владимир Зеленский.

Напомним, что июльский телефонный разговор украинского президента с Трампом стал поводом для начала процедуры импичмента президент США – его обвинили давлении на Украину с целью начала расследования в отношении сына американского экс-вице-президента Джо Байдена.

Сам Зеленский отрицает факт какого-либо шантажа со стороны Белого дома и считает, что случившееся не испортит отношения между Киевом и Вашингтоном.

Все подробности в спецтеме Пресс-марафон Зеленского

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