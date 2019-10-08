Трамп, Зеленский и импичмент: чем закончится острый политический кризис в США

Фото: AFP

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Скандал с импичментом Дональду Трампу набирает обороты. На этой неделе в Конгрессе заслушают посла США в ЕС Гордона Сондленда и бывшего посла США в Украине Мари Йованович, которую во время скандального июльского телефонного звонка украинскому президенту критиковал Трамп. На прошлой неделе в Палате представителей сразу после своей отставки выступил спецпредставитель Госдепа Курт Волкер, который вместе с Сондлендом готовил заявление от имени Владимира Зеленского о готовности Украины расследовать "кейс Байдена" и возможного вмешательства Украины в американские выборы-2016 на стороне Хиллари Клинтон.

Сам Дональд Трамп признал, что у демократов в Конгрессе хватит голосов для начала процедуры импичмента. Однако вряд ли голосование пройдет Сенат, который контролируют республиканцы. По словам дипломатов и экспертов (о ситуации в США читайте также на сайте "Сегодня" интервью с бывшим замминистра обороны Майклом Карпентером и бывшим помощником госсекретаря Дэвидом Крамером), налицо острый политический кризис в США. Еще буквально пару дней назад никто не брался говорить, что вся эта история может закончиться реальным импичментом Трампа. Если бы 6 октября адвокат представителя американской разведки, который 12 августа подал жалобу в рамках программы защиты для обличителей коррупции, Марк Заид не заявил, что представляет интересы второго сотрудника американской разведки, который знает содержание разговора Трампа и Зеленского из первых рук.

Что произошло?

В середине сентября сразу три авторитетные американские газеты написали об июльском телефонном разговоре Трампа с Зеленским. СМИ ссылались на жалобу сотрудника одной из американских спецслужб (предположительно ЦРУ), который считает, что американский президент, превысив свои полномочия, оказывал давление на своего украинского визави, чтобы получить компромат на бывшего вице-президента Джо Байдена. А за неделю до этого телефонного звонка Трамп заморозил предоставление Украине почти $400 млн военной помощи.

Неназванный сотрудник спецслужб подал жалобу генеральному инспектору разведсообщества Майклу Аткинсону еще 12 августа. Но первые скандальные подробности всплыли за неделю до первой встречи президентов Украины и США на полях Генассамблеи в Нью-Йорке. Тогда же спикер Палаты представителей, демократка Нэнси Пелоси заявила о начале рассмотрения вопроса об импичменте. В ответ Администрация Трампа обнародовала транскрипт телефонного разговора (не дословного, что было указано в документе) Трампа и Зеленского.

Анализ стенограммы явно не доказывает прямого давления Трампа на Зеленского и, как следствие, превышения американским президентом своих полномочий. Но Трамп рекомендовал своего адвоката Руди Джулиани и просил украинского президента лично разобраться с "кейсом Байдена". Речь идет о расследовании по делу газодобывающей компании Burismа, в совет директоров которой входил сын бывшего вице-президента США Джо Байдена – Хантер Байден. Трамп и его окружение считают, что именно этот кейс может сбить рейтинг Джо Байдена, который сейчас, по соцопросам, опережает Дональда Трампа.

"Мистер Джулиани очень уважаемый мужчина. Он был мэром Нью-Йорка, прекрасным мэром, и я бы хотел, чтобы он вам позвонил. Я попрошу его вам позвонить вместе с генеральным прокурором. Руди очень хорошо знает, что происходит, и он очень надежный парень. Если бы вы смогли поговорить с ним, это было бы здорово", – сказал Трамп.

Где разворачивается борьба?

Все хотят узнать имя, как его называют в американской прессе, "whistleblower" (обличителя) – сотрудника спецслужб, который подал жалобу о возможном превышении Трампом своих полномочий во время телефонного звонка Зеленскому. Все это время Трамп называл его показания фарсом, которые он получил через десятые руки. Но, как стало известно в воскресенье вечером, в деле о секретном обличителе появился второй сотрудник американских спецслужб, который знает подробности телефонного звонка из первых рук.

Сейчас Конгресс – основная площадка политических столкновений. В четверг Курт Волкер целых десять часов давал показания перед членами трех комитетов Палаты представителей. По словам Волкера, он никогда не поднимал тему расследования по "кейсу Байдена" и пытался убедить Руди Джулиани, что новому украинскому руководству можно доверять.

Однако текст его вступительной речи на 11 страницах и скриншоты переписок с Руди Джулиани и замглавы Офиса президента Андреем Ермаком, которые обнародовал Комитет Конгресса по иностранным делам, говорят об обратном. Волкер и Сондленд обещали согласовать даты встречи Зеленского с Трампом. Все свои действия они координировали с личным юристом Трампа Руди Джулиани.

25/07/2019 Курт Волкер Андрею Ермаку: "Узнал из Белого дома: если президент Зеленский убедит Трампа, что он проведет расследование/"докопается до истины" о том, что произошло в 2016 году, мы сможем согласовать точную дату визита в Вашингтон".

25/07/2019 Ермак Волкеру после телефонного разговора Трампа с Зеленским: "Телефонный разговор прошел хорошо. Президент Трамп предложил выбрать любую удобную дату. Президент Зеленский выбрал 20, 21, 22 сентября для визита в Белый дом".

Более того, Волкер по просьбе Сондленда уговорил Ермака согласовать с ними заранее текст выступления Зеленского, где он должен был заявить о начале процедуры расследования "кейса Байдена".

09/08/2019 Сондленд Волкеру: "Во избежание недоразумений, возможно, будет полезно попросить Андрея подготовить черновой вариант заявления, чтобы мы могли точно понимать, что именно они намерены заявить. Даже если Зе дает пресс-конференцию в прямом эфире, они все еще могут согласовать, что именно он будет говорить. Что думаешь?".

09/08/2019 Волкер Джулиани: "Привет, мистер мэр! Была хорошая переписка с Ермаком прошлой ночью. Он был благодарен вашему телефонному звонку. Упомянул, что Зеленский будет делать заявление. Можем ли мы все созвониться, чтобы убедиться, что я советую Зе правильно по поводу того, что он должен сказать? Хочу убедиться, что мы все делаем правильно. Спасибо!".

09/08/2019 Ермак Волкеру: "Привет, Курт! Пожалуйста, дай мне знать, когда сможешь говорить. Думаю, возможно сделать это заявление и указать все эти вещи. Которые мы обсудили вчера. Но логично это сделать после того, как мы получим согласованную дату. Мы проинформируем о дате визита, наших ожиданиях и гарантиях от будущего визита. Давай это обсудим".

Замглавы Офиса президента Украины Андрей Ермак говорил о брифинге Владимира Зеленского перед его первой встречей с Дональдом Трампом в Белом доме, которая, как удалось узнать из скриншотов переписки Ермака и Волкера, планировалась на 20-е числа сентября сразу перед 74-й сессией Генассамблеи ООН.

После этого 13/08/2019 Волкер лично написал Сондленду, на чем в своей речи должен сделать акцент Зеленский: "Особое внимание нужно уделить проблеме вмешательства в политические процессы в Соединенных Штатах, особенно предположению о вмешательстве украинских политиков. Я хочу заявить, что это недопустимо. Мы намерены начать и завершить прозрачное и беспристрастное расследование всех фактов и эпизодов, в том числе касающихся Burisma и выборов 2016 года в США, что, в свою очередь, сможет предотвратить появления этой проблемы в будущем".

Свои действия дипломаты также координировали с временно поверенным в делах США в Украине Уильямом Тейлором. И, в отличие от Сондленда и Волкера, Тейлор назвал безумием отказывать Украине в финансовой помощи в обмен на помощь Киева в политической кампании в США.

Когда конец и что дальше?

Рейтингам Дональда Трампа не позавидуешь. По данным последних соцопросов, его работу не одобряют почти 54% американцев. При этом 46% опрошенных поддерживают импичмент (45% высказались против).

Во вторник в Конгрессе выступит посол США в ЕС Гордон Сондленд, а в пятницу – бывший посол США в Украине Мари Йованович, которая досрочно оставила свой дипломатический пост в Украине 20 мая.

В отличие от предшественников 45-го президента США, которые подвергались импичменту, у Трампа не будут создавать отдельный штаб или рабочую группу по наработке стратегии защиты. Вместо этого предвыборный штаб Трампа объявил о старте политической кампании, в центре которой фигура Джона Байдена. Бюджет кампании – $10 млн. В первом ролике, который Трамп опубликовал в своем Twitter, – кадры визита Байдена в Украину и его слова о том, что Украина не получит $1 млрд финансовой помощи, пока не уволит тогдашнего генпрокурора Виктора Шокина.

"Джо Байден пообещал Украине миллиард долларов, если они уволят прокурора, который расследовал компанию его сына (Burisma – Авт.). Но когда Трамп попросил расследовать коррупцию, демократы захотели объявить ему импичмент. Их карманные собачки от СМИ выполняют указания. Они проиграли выборы и теперь хотят украсть эти. Не позвольте им", – говорится в ролике.

I AM DRAINING THE SWAMP! pic.twitter.com/U7WxKrO6Kx — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 27, 2019

При этом сам Дональд Трамп намерен направить Нэнси Пелоси официальное письмо с требованием провести голосование по импичменту до того, как Белый дом даст документы, которых требует Палата представителей в рамках расследования по возможному импичменту.

Конгрессмены требуют предоставить содержание разговора вице-президента Майка Пенса (который, в случае отставки Трампа, становится президентом США) с Владимиром Зеленским 1 сентября в Варшаве. Также после заявления Руди Джулиани о том, что это Госдеп попросил его связаться с Офисом Зеленского, Конгресс начал расследование роли Госдепа и лично Майка Помпео. Из-за этого, по информации CNN, нарастает напряжение внутри Государственного департамента. Сотрудники ведомства на условиях анонимности рассказали каналу, что Майк Помпео, будучи "бесхребетным", позволил адвокату Трампа Джулиани внедриться в вопросы внешней политики, и не защитил в свое время Мари Йованович, которую с должности посла США в Украине Трамп отозвал досрочно.

Сам Помпео, который присутствовал при разговоре Трампа с Зеленским 25 июля, назвал расследование против Трампа политизированным. При этом, по информации The Wall Street Journal и The Guardian, Майк Помпео и министр юстиции США Уильям Барр были лично вовлечены в контакты с иностранными лидерами, которые искать компромат на возможного противника Трампа на выборах-2020 Джо Байдена.

Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл заявил, что если голосование об импичменте пройдет Палату представителей, то у него не будет выбора, кроме как поставить этот вопрос на голосование и в Сенате.

Сенатор США от Республиканской партии Рон Джонсон, который всячески защищает Трампа в скандале с импичментом, заявил, что перед своим визитом в Украину вначале сентября, просил Трампа предоставить ему полномочия подтвердить Киеву, что оборонная помощь от США в Украину поступит. Однако ответ Трампа был отрицательным. При этом сенатор-демократ Крис Мерфи, который вместе с Джонсоном приезжал в Киев, заявил: переписка четко указывает, что Госдеп, Белый дом и личные юристы Трампа вместе работали на то, чтобы Украина вмешалась в американские выборы-2020.

По словам бывшего сенатора-республиканца от Аризоны Джеффа Флейка, как минимум 30 сенаторов-республиканцев готовы поддержать импичмент Трампу (для принятия решения, достаточно и 20 голосов республиканцев), если бы голосование проходило тайно. По процедуре, нужно 2/3 голосов – 67 голосов из 100. Голосование будет проходить на открытой основе. И самый главный вопрос – кто из республиканцев захочет открыто за год до президентских выборов выступить против главного кандидата на пост президента США от Республиканской партии? Дипломаты и эксперты не исключают, что провал голосования в Сенате может добавить Трампу политических баллов. А репутация республиканцев, которые открыто выступят против Трампа, будет подпорчена. Кстати, Дональд Трамп уже призвал жителей штата Юта не голосовать за сенатора Митта Ромни, который назвал действия Трампа "неправильными и ужасающими".

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