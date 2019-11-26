"Не вмешиваемся в выборы": Зеленский прояснил ситуацию со скандалами в США

Владимир Зеленский и Андрей Бабиш в Киеве / Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не вмешивалась в выборы в США в 2016 году и на сегодняшний день военная помощь для нашей страны не заблокирована. Об этом он заявил во время визита в Эстонию, где выступил на совместной с главой эстонского государства пресс-конференции.

"Я не очень люблю комментировать эту историю. Мы не вмешиваемся в выборы, в геополитику США. У нас есть наша независимая Украина. Мы говорили с нашим стратегическим партнером США – никакого блокирования (военной) помощи сейчас нет, но не из-за моего телефонного разговора ( с Трампом. – Ред.)", – сказал он.

Зеленский напомнил, что у Украины и так много проблем, чтобы еще вмешиваться в чьи-то выборы – война на Донбассе, аннексирован Крым. Президент добавил, что украинцам и так есть чем заниматься.

Как сообщали новости "Сегодня", в конце октября нижняя палата американского Конгресса одобрила резолюцию об импичменте Трампа. Данное решение Палаты представителей является первым в рамках начатой процедуры импичмента. Поводом для этого стало то, что якобы Дональд Трамп пытался надавить на президента Украины Владимира Зеленского для возобновления расследования в отношении сына экс-вице-президента США Джо Байдена. Но, несмотря на то, что и в Киеве, и в Вашингтоне факт давления отрицали, нижняя палата Конгресса все же инициировала процедуру импичмента.

В то же время вспыхнул скандал и с заморозкой военной помощи Украине, что посчитали давлением на руководство Украины. На закрытых слушаниях в Палате представителей Конгресса США заместитель госсекретаря по политическим делам Дэвид Хейл рассказал, что распоряжение заморозить финансовую и военную помощь Украине административно-бюджетному управлению Белого дома отдал лично Дональд Трамп.

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