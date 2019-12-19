Зеленский принял верительные грамоты у послов двух стран НАТО (фото)

Глава украинского государства встретился с дипломатами Греции и Канады

Владимир Зеленский и Василиос Борновас / Фото: president.gov.ua

В четверг, 19 декабря, вечером президент Владимир Зеленский принял верительные грамоты у посла Греческой Республики Василиоса Борноваса и посла Канады Ларисы Галадзы.

Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Во время разговора с послом Греции Зеленский поблагодарил Афины за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Собеседники отметили важную роль, которую играет греческая община в Украине и украинское общество в Греции в развитии отношений между двумя странами, говорится в сообщении.

Зеленский также подчеркнул значительный потенциал двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере и отметил важность развития сотрудничества в сфере туризма.

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Во время встречи с послом Канады Ларисой Галадзой президент подчеркнул, что углубление отношений особого партнерства с Канадой имеет приоритетное значение для Украины.

Глава государства выразил благодарность правительству Канады за действенную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, важную политику безопасности помощь, а также лидерство в консолидации международных усилий для содействия реформам в нашей стране.

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Зеленский также отметил необходимость дальнейших шагов с целью развития двусторонней торговли и инвестиционного сотрудничества, в частности расширение действия украинско-канадского Соглашения о свободной торговле.

Кроме того, во время разговора была подчеркнута важность либерализации режима поездок граждан Украины в Канаду и готовность украинской стороны воплощать необходимые для этого реформы.

Любопытно, что на опубликованных пресс-службой Банковой фото видно, что во время встречи с послами стран НАТО на лице Зеленского была изрядная щетина.

Напомним, Лариса Галадза прибыла в Украину еще в конце ноября, а заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар принял копии верительных грамот от нового канадского посла .

Она сменила на этом посту Романа Ващука , занимавшего должность с 2014 года.

Также сообщалось, что 19 декабря накануне Дня святого НиколаяВладимир Зеленский пригласил на чаепитие двух детей, родители которых погибли на Донбассе. Родители Артема Кирилюка и Никиты Баулы были участниками АТО и погибли на востоке Украины.

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