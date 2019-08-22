Недопущение России в G7: Зеленский и Трюдо провели переговоры

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Об этом всообщает пресс-служба украинского президента.

"Глава государства поблагодарил за последовательную позицию Канады в отношении невозможности возвращения России в "Большую семерку" в условиях агрессии, которая продолжается на Донбассе, и оккупации Крыма. Он также отметил, что в ситуации, когда и дальше гибнут украинцы, необходимо не возвращать Россию в "Семерку", а заставлять ее выполнять свои обязательства", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Владимир Зеленский поблагодарил Джастина Трюдо за готовность придерживаться той же принципиальной позиции относительно неприемлемости возвращения РФ в "Большую семерку", которую он продемонстрировал еще во время прошлогоднего саммита G7 в Канаде.

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Президент Украины и премьер-министр Канады договорились продолжить обсуждение проблематики противодействия агрессивной политике России и защиты интересов Украины после саммита "Большой семерки" во Франции.

Напомним, накануне американский президент Дональд Трамп назвал формат G8 "гораздо более целесообразным", чем G7, потому что, по его словам, многие вещи, которые обсуждают его участники, "касаются России". По данным СМИ, Трамп намерен обсудить идею возвращения к формату G8 на предстоящем саммите.

Против этого выступили лидеры Германии, Франции и Великобритании. Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Борис Джонсон напомнили, что сперва Москва должна выполнить несколько условия: прекратить аннексию Крыма и оккупацию Донбасса.

Потенциальное возвращение России в "Большую восьмерку" является одной из самых важных тем дня. С остальными топ-темами вы можете ознакомиться в видеосюжете "Сегодня":

Все подробности в спецтеме "Возвращение" России в G7

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