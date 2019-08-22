"Возвращение" России в G8: почему вопрос Крыма исчез с радаров

Игнорирование вопроса аннексии Крыма в контексте обсуждения условий возвращения России в состав "Большой восьмерки" – это не забывание проблемы, а всего лишь стратегический шаг со стороны западных стран.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

По его словам, Запад делает это по тактическим соображениям.

"Крым и Донбасс разделены в переговорном процессе. Это давно случилось, еще в 2014 году. С 2014 года проблема Крыма не обсуждается по одной простой причине: против этого категорически выступает Россия. Она отказывается в любом формате обсуждать этот вопрос. Исходя из тактических, а не каких-то принципиальных или ценностных позиций, чтобы решать проблемы постепенно, ЕС и США пошли на такой шаг, как решение проблем постепенно. Они начали с того вопроса, по которому Россия готова договариваться. Это не "забывание" Крыма, а откладывание его пока в сторону", – говорит Фесенко.

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Отношение к крымской проблеме напоминает ситуацию со странами Балтии, оккупированными Советским Союзом в 1940 году, отмечает политолог.

"США не признавали аннексию Прибалтики Советским Союзом. Но это не мешало дипломатическим отношениям. Нечто похожее происходит с Крымом. По Крыму ситуация не меняется. Это смена тактики некоторых представителей Запада по отношению к России", – добавляет эксперт.

Кроме того, акцентирует Фесенко, важно обратить внимание на то, что никто из западных стран не признает аннексию украинского полуострова Россией.

"Все прекрасно понимают – по Крыму ситуация тупиковая, решения пока нет. Но если смотреть на все высказывания, ни в одном нет признания Крыма российским. Здесь позиция Запада не поменялась. Просто эта проблема отодвинулась в сторону, она стала фоновой. Решить нельзя, но давайте вести диалог хоть по Донбассу", – подводит итог политолог.

Напомним, президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Американский и французский лидеры сошлись во мнении, что президента РФ Владимира Путина необходимо пригласить на саммит G8 в 2020 году.

В этом контексте стоит обратить внимание и на внешне теплую встречу президента Франции Эммануэля Макрона с российским коллегой Владимиром Путиным, на которой обсуждался вопрос Украины.

Но, несмотря на это, Киеву есть что противопоставить сближению позиций Парижа и Москвы, считает политолог Владимир Фесенко.

Все подробности в спецтеме "Возвращение" России в G7

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