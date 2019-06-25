"Нельзя допускать": в США прокомментировали возвращение России в ПАСЕ

США были поражены усилиями украинской делегации

Новый представитель США в Украине Уильям Тейлор. Фото: посольство США.

Временный поверенный США в делах Украины Уильям Тейлор заявил, что Совет Европы не должен давать разрешение на участие в работе своих уставных органов россиянам, против которых ЕС и США ввели санкции.

Об этом Тейлор сказал на брифинге в Киеве во вторник, 25 июня.

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Дипломат подчеркнул: хотя США не являются членом Совета Европы, они выступали против возвращения российской делегации в ПАСЕ и четко выражали свою позицию.

"Наша точка зрения заключается в том, что если россияне возвращаются, то они не должны направлять, а Совет Европы не должен принимать каких-либо членов делегации, которые уже находятся под американскими санкциями или санкциями Европейского Союза", - заявил Тейлор.

По его словам, США также были поражены усилиями украинской делегации, направленными на блокирование возвращения россиян в ПАСЕ.

Напомним, ПАСЕ отменила механизм санкций и вернула Россию в организацию, так как ограничительные меры в отношении Москвы были не эффективны и нужно разработать новый механизм, который бы изменил ситуацию. Об этом заявила на летней сессии Ассамблеи в Страсбурге докладчик принятой резолюции депутат из Бельгии Петра де Саттер.

Как сообщали новости "Сегодня", на сессии ПАСЕ, которая вчера затянулась до поздней ночи, было принято решение разрешить делегации РФ вернуться в сессионный зал Ассамблеи с восстановлением всех прав без выполнения каких-либо условий, касающихся восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, в том числе прекращения оккупации Крыма и отдельных частей Донбасса. "За" соответствующую резолюцию проголосовали 118 парламентариев, "против" – 62, и еще 10 воздержались. Читайте также, какие страны проголосовали за возвращение России в ПАСЕ.

Украинская сторона жестко отреагировала на решение ПАСЕ. Теперь даже рассматривается вопрос приостановления украинской делегацией участия в Ассамблее. Как сообщала и.о. главы комитета Верховной Рады по вопросам евроинтеграции Мария Ионова, делегация Украины соберется и будет решать, так как не видит себя в одном зале с россиянами.

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