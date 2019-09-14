Немецкий дипломат: "Формула Штайнмайера" – это не ловушка России для Украины

Россия хочет протестировать правительство Зеленского после того, как они отказались иметь дело с Порошенко в последний год-два, говорит Ишингер

/ Фото: AFP

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Т.н. формула Штайнмайера пытается найти выход из сложного вопроса, что должно идти первым: российский вывод (войск и развод техники. – Авт.) или местные выборы на Донбассе? И как построить процесс таким образом, чтобы он был приемлемым для обеих сторон? Когда должен состояться российский вывод? Когда должны пройти выборы? Кто будет фиксировать эти выборы, когда там будут русские или не будут?

Об этом сайту "Сегодня" сказал немецкий дипломат, глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

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"Мы все надеемся, что в ближайшие недели будет саммит в нормандском формате. Атмосфера подготовительных дискуссий весьма многообещающая. Думаю, что впервые за многие годы есть шанс для определенного успеха. Я бы не делал слишком больших ожиданий. Мы не должны надеяться на то, что за один раз решится целый комплекс проблем. Но все же возможность на определенный прогресс есть", – сказал Ишингер.

По его словам, Россия находит это интересным и хочет протестировать правительство Зеленского после того, как они отказались иметь дело с Порошенко в последние год-два.

"Поэтому это новая возможность, и мы должны ее использовать. И в этом смысле очень интересно и полезно, что Макрон протянул руку Путину. Увидим, для танго нужны двое. Обе стороны должны танцевать. Посмотрим, захочет ли Путин танцевать. Нет, это не ловушка России. Но все это, конечно, потребует уступок со стороны Украины. Думаю, что "формула Штайнмайера" – это линия, которая трактует Минские договоренности. Но я не буду первый, кто скажет, что все, что записано в Минских договоренностях – это все преимущества для Украины", – подытожил Вольфганг Ишингер.

Напомним, что бывший украинский политзаключенный, экс-нардеп Степан Хмара объяснил, почему Украина должна отвергнуть "формулу Штайнмайера" и назвал ее путем к капитуляции.

Также ранее новости "Сегодня" писали, что экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин объяснил, почему на самом деле "формулы Штайнмайера" не существует. По его словам, Россия совершенно по-своему пытается интерпретировать как Минские договоренности, так и "формулу Штайнмайера" с механизмом введения в действие закона об особом статусе Донбасса.

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