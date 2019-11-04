Немецкий дипломат рассказал, что для Берлина означает "формула Штайнмайера"

«Формула Штайнмайера» не является тем процессом, который Берлин видит «в конечной точке» урегулирования на Донбассе

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Посол Германии в Эстонской Республике Кристиане Гоман заявила, что "формула Штайнмайера" не является самоцелью, это попытка продвигать мирный процесс на Донбассе.

По словам Гоман, "формула Штайнмайера" не является тем процессом, который Берлин видит "в конечной точке" урегулирования на Донбассе.

"Формула Штайнмайера" – это пункт, каким образом мы можем попробовать продвигать процесс, разобраться в зоне конфликта. Это не самоцель, это лишь точка на длительном пути. Для нас это не решение, это только предложение, как нам двигаться дальше. Потому что мы должны построить доверие и построить уверенность там (на Донбассе – Ред.), и мы не можем это сделать оружием", – отметила посол.

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Отметим, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кучма считает, что в ситуации с "формулой Штайнмайера" нет никакой капитуляции. В то же время он дал понять – Киев не согласится на условия Москвы.

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Как сообщали новости "Сегодня", 1 октября в Минске прошла встреча Трехсторонней контактной группы, на которой Украина одобрила текст "формулы Штайнмайера". Однако стоит отметить, что это только согласование документа, который будет передан "Нормандской четверке", лидеры стран которой и обсудят все нюансы, в том числе и предохранители выполнения договоренностей. Само одобрение Киевом документа в Минске ни на что не влияет, а наоборот – разблокировало преграду для переговоров в "нормандском формате".

В то же время российская сторона хочет принятия "формулы" в том виде, в котором она существует сейчас: проведение выборов в ОРДЛО, после чего особый статус для Донбасса на постоянной основе. Примечательно, что в документе не идет речи о выводе российских войск или передаче контроля Украине над территориями и границей.

В то же время Владимир Зеленский отмечал, что "формула Штайнмайера" должна быть в будущем имплементирована в новый закон об особом статусе Донбасса, однако его еще нет. Президент также говорил, что все предохранители относительно вывода российских войск и проведения выборов по украинским законам будут прописаны в новом законе.

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