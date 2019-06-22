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Ненастоящие депутаты: Арьев объяснил, чем чревато возвращение России в ПАСЕ

22 июня, 08:52

Какой будет легитимность решений ПАСЕ, если будут голосовать незаконные парламентарии, говорит глава украинской делегации

Парламентская ассамблея Совета Европы
Парламентская ассамблея Совета Европы. Фото: AFP

Если Парламентская ассамблея Совета Европы вернет России право голоса , лишенной его за оккупацию и незаконную аннексию Крыма, это чревато тем, что в ПАСЕ будут работать люди, не имеющие на это права.

Об этом глава украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Украины (Блок Петра Порошенко) Владимир Арьев рассказал в комментарии сайту "Сегодня" .

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"Один пример: россияне могут включить в свою делегацию депутатов из Крыма. Причем не только мажоритарщиков, но и тех, кто прошел по спискам партий и за которых голосовали крымчане. И что в итоге получаем? Международным сообществом, в том числе европейскими странами, Крым не признается территорией Российской Федерации. А в ПАСЕ будут заседать и принимать решения люди, избранные в Крыму и по российским законам", – говорит украинский парламентарий.

"Получается дилемма: являются ли эти люди вообще депутатами? И если они не являются парламентариями с точки зрения Европы и международного законодательства, то если они будут представлены в российской делегации, какой будет легитимность решений ПАСЕ, за которые будут голосовать незаконные парламентарии?" – задал резонный вопрос глава украинской делегации.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что Арьев заявил: возвращением России "ПАСЕ выстрелит себе в ногу" .

Больше читайте на сайте "Сегодня": "Если Россия вернется в ПАСЕ без условий, Украине там нечего делать": интервью с Владимиром Арьевым" .


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Тег Россия, Крым, Арьев, ПАСЕ

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Источник:

Сегодня

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