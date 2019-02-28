Давление на Кремль: о чем говорили Порошенко и Домбровскис, стали известны подробности

Порошенко приветствовал запланированный визит Домбровскиса на украинское Приазовье

Валдис Домбровскис. Фото: Flickr

Давление на Кремль: о чем говорили Порошенко и Домбровскис, стали известны подробности //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/7ca/148/5c77ca1487bd9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/7ca/148/5c77ca1487bd9.jpg 2019-02-28T22:29:00+02:00 Политика Порошенко приветствовал запланированный визит Домбровскиса на украинское Приазовье

Президент Украины Петр Порошенко и вице-президент Европейской комиссии по вопросам евро и социального диалога, финансовой стабильности, финансовых услуг и Союза рынков капитала Валдис Домбровскис в ходе состоявшейся в четверг, 28 февраля, вечером встречи обсудили ситуацию на Донбассе, в Азово-Черноморском регионе, a также состояние реализации кредитного соглашения между Украиной и Евросоюзом.

"Глава украинского государства и вице-президент Европейской комиссии обсудили необходимость усиления давления на Кремль, в частности для полного выполнения российской стороной Минских соглашений, остановки ползучей аннексии Азовского моря, освобождения всех украинских военнопленных, возвращения оккупированных территорий", – сообщает в четверг вечером пресс-служба главы Украинского государства.

Порошенко приветствовал запланированный визит Домбровскиса на украинское Приазовье и обратился к вице-президенту ЕК с предложением по разработке ЕС специального пакета социально-экономической помощи этому региону.

"Собеседники также обсудили состояние реализации меморандума о взаимопонимании и кредитного соглашения между Украиной и Европейским Союзом относительно Четвертой программы макрофинансовой помощи Украине в объеме 1 млрд евро", – говорится в сообщении.

Вице-президент Еврокомиссии высоко оценил усилия президента и правительства Украины по внедрению политических и социально-экономических реформ и заверил в продолжении всесторонней поддержки Украины со стороны Евросоюза на пути преобразований и имплементации Соглашения об ассоциации.

Порошенко наградил Домбровскиса орденом князя Ярослава мудрого II степени "за значительный личный вклад в развитие сотрудничества между Украиной и Европейским Союзом, весомые заслуги в отстаивании государственного суверенитета и территориальной целостности, поддержку реализации реформ и евроинтеграционного курса Украины".

Ранее стало известно о переговорах Украины по новому траншу ЕС. По словам Гройсмана, сейчас обсуждаются условия получения помощи в размере 500 млн евро.

Напомним, 9 марта 2018 года Евросоюз предложил Украине новую, четвертую программу макрофинансовой помощи. В рамках программы Украи получит финансовую помощь двумя траншами по 500 млн евро в течение двух лет. Всего – 1 млрд евро. Целью выделения средств является "экономическая стабилизация и программа проведения структурных реформ".

Третья программа макрофинансовой помощи Украине завершилась в январе без выплаты последнего транша в размере 600 млн евро – Украина не смогла выполнить условия для получения от ЕС третьего транша финпомощи.

ЕС перечислил Украине первый транш макрофинанонсовой помощи в размере 500 млн евро 11 декабря 2018 года:

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