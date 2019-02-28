Давление на Кремль: о чем говорили Порошенко и Домбровскис, стали известны подробности
Порошенко приветствовал запланированный визит Домбровскиса на украинское Приазовье
Президент Украины Петр Порошенко и вице-президент Европейской комиссии по вопросам евро и социального диалога, финансовой стабильности, финансовых услуг и Союза рынков капитала Валдис Домбровскис в ходе состоявшейся в четверг, 28 февраля, вечером встречи обсудили ситуацию на Донбассе, в Азово-Черноморском регионе, a также состояние реализации кредитного соглашения между Украиной и Евросоюзом.
"Глава украинского государства и вице-президент Европейской комиссии обсудили необходимость усиления давления на Кремль, в частности для полного выполнения российской стороной Минских соглашений, остановки ползучей аннексии Азовского моря, освобождения всех украинских военнопленных, возвращения оккупированных территорий", – сообщает в четверг вечером пресс-служба главы Украинского государства.
Порошенко приветствовал запланированный визит Домбровскиса на украинское Приазовье и обратился к вице-президенту ЕК с предложением по разработке ЕС специального пакета социально-экономической помощи этому региону.
"Собеседники также обсудили состояние реализации меморандума о взаимопонимании и кредитного соглашения между Украиной и Европейским Союзом относительно Четвертой программы макрофинансовой помощи Украине в объеме 1 млрд евро", – говорится в сообщении.
Вице-президент Еврокомиссии высоко оценил усилия президента и правительства Украины по внедрению политических и социально-экономических реформ и заверил в продолжении всесторонней поддержки Украины со стороны Евросоюза на пути преобразований и имплементации Соглашения об ассоциации.
Порошенко наградил Домбровскиса орденом князя Ярослава мудрого II степени "за значительный личный вклад в развитие сотрудничества между Украиной и Европейским Союзом, весомые заслуги в отстаивании государственного суверенитета и территориальной целостности, поддержку реализации реформ и евроинтеграционного курса Украины".
Ранее стало известно о переговорах Украины по новому траншу ЕС. По словам Гройсмана, сейчас обсуждаются условия получения помощи в размере 500 млн евро.
Напомним, 9 марта 2018 года Евросоюз предложил Украине новую, четвертую программу макрофинансовой помощи. В рамках программы Украи получит финансовую помощь двумя траншами по 500 млн евро в течение двух лет. Всего – 1 млрд евро. Целью выделения средств является "экономическая стабилизация и программа проведения структурных реформ".
Третья программа макрофинансовой помощи Украине завершилась в январе без выплаты последнего транша в размере 600 млн евро – Украина не смогла выполнить условия для получения от ЕС третьего транша финпомощи.
ЕС перечислил Украине первый транш макрофинанонсовой помощи в размере 500 млн евро 11 декабря 2018 года:
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