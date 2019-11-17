"Необычно и неуместно": в Белом доме осудили Трампа за разговор с Зеленским

Советница Майка Пенса по Европе и России назвала звонок Зеленскому более политизированным, чем другим лидерами

/ Фото: AFP

Настойчивость, проявленная президентом США Дональдом Трампом во время телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским относительно возобновления расследования против бывшего вице-президента Джо Байдена, была неуместной.

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Так считает специальный советник действующего вице-президента Америки Майка Пенса по Европе и России Дженнифер Уильямс, о чем заявила во время закрытых слушаний по делу об импичменте Трампа, которые проходили в Палате представителей США.

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Согласно опубликованной 16 ноября стенограмме ее показаний, просьбы Трампа показались Уильямс "необычными и неуместными".

Кроме того, сама беседа имела "более политический характер", чем телефонные звонки с другими иностранными лидерами, и включала то, что она считала конкретными ссылками на "личную политическую повестку дня" президента.

На следующей неделе Уильямс должна принять участие в открытых показаниях в Конгрессе США.

Напомним, что ранее нижняя палата американского Конгресса одобрила резолюцию с официальной поддержкой расследования действий Трампа. Данное решение Палаты представителей является первым в рамках начатой процедуры импичмента.

В Демократической партии уверены, что президент шантажировал Зеленского, заморозив финансовую помощь США под предлогом отсутствия расследований в отношении Джо Байдена и его сына Хантера.

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