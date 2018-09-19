Непрямые санкции: эксперт объяснил, как США могут помешать "Северному потоку-2"

США пока не будут вводить прямых санкций против "Северного потока – 2", однако попытаются помешать его строительству – новые ограничительные меры коснутся компании, которые финансируют этот проект. Такое мнение высказал в интервью сайту "Сегодня" старший научный сотрудник аналитического центра Atlantic Council Андерс Аслунд.

Он выразил уверенность, что Конгресс США таки примет новый санкционный закон, но уже после промежуточных выборов в ноябре. По его словам, новые ограничительные меры могут нарушить планы Кремля по строительству скандального газопровода.

"Точно будут санкции против нового государственного долга. Это, конечно, важная санкция, но для российской экономики не критичная. Думаю, также будут санкции и против российских государственных институций, которые прямо не работают с предприятиями и населением. Проще говоря, это значит, что санкции против "Сбербанка", "ВТБ", "Россельхозбанка" и других не введут. А вот в первом ряду на введение санкций – "Внешэкономбанк", "Росинбанк", "Промсвязьбанк", который помогает предприятиям под санкциями. Потом, возможно, "ВТБ Капитал", "Газпромбанк", который работает, чтобы строить такие чудесные проекты, как "Северный поток-2". То есть, это может стать неким способом США остановить строительство "Северного потока-2", – сказал Аслунд.

Он уточнил, что это, наверняка, будут какие-то финансовые санкции, которые затронут финансирование проекта, а прямых мер против "Северного потока – 2" не будет.

"Вообще как это возможно, чтобы компании-подрядчики Геннадия Тимченко и Аркадия Ротенберга строили "Северный поток – 2", находясь под санкциями? Думаю, что и сама канцлер Германии Ангела Меркель не хочет строительства "Северного потока – 2". Но ее партнеры – социал-демократы (СДПГ, партнеры блока ХДС/ХСС – Авт.) – хотят этот проект", – подчеркнул эксперт Atlantic Council.

Читайте полный текст интервью с Андерсом Аслундом: "Очевидно, что Трамп служит Путину, а не американской нации".

В свою очередь в России ответили на намерение США ввести санкции против "Северного потока – 2". Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что Москва обеспокоена возможностью введения санкций в отношении строительства газопровода, так как проект не нарушает конкуренцию на рынке.

Напомним, 12 сентября президент США Дональд Трамп также подписал указ о санкциях за иностранное вмешательство в выборы. Санкции будут включать заморозку активов, ограничение доступа к финансовой системе США и запрет американцам на инвестиции в попавшие под эти меры компании.