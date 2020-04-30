Нердеп от "Слуги народа" объяснил, почему улетел на Кипр и не возвращался в Украину

Нардеп заболел, у него были все симптомы заражения коронавирусом

Народный депутат от "Слуги народа" Андрей Холодов объяснил, почему в середине марта покинул Украину и улетел на Кипр.

"16 марта моего маленького сына должны были оперировать – хотел быть с семьей в этой ситуации. Я полетел исключительно по этой причине", – написал он в Facebook.

Нардеп отметил, что планировал вернуться сразу после операции – 17 марта, у него был билет на рейс Ларнака – Киев. Однако состояние здоровья парламентария ухудшилось.

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"В Раде я сижу практически рядом с депутатами Русланом Горбенко и Владимиром Ватрасом, которые одними из первых получили положительные тесты на коронавирус. Рейс в Киев на 17 марта был отменен авиакомпанией. Мое состояние резко ухудшилось, и я начал подозревать, что заразился коронавирусом. У меня были все симптомы COVID-19, о которых предупреждают медики: высокая температура, лихорадка, кашель, отдышка. Трижды, начиная с 19 марта, ко мне домой вызывали врачей", – написал Холодов.

Нардеп отметил, что тест на Кипре ему сделать тогда не могли – "людей с симптомами коронавируса не пускали даже в здания больниц".

"Врачи обязали меня самоизолироваться и в письменной форме запретили поездки", - написал он.

Парламентарий решил не пытаться вернуться в Украину, пока не вылечится.

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"Таким образом, я оказался заблокированным за пределами Украины, без физической возможности вернуться в Киев, да еще и с весьма обоснованными подозрениями на COVID-19. Я перенес болезнь достаточно тяжело. Я и вся моя семья все это время находились в самоизоляции. 12 дней я принимал антибиотики", – написал Холодов.

После выздоровления нардеп намерен вернуться в Киев.

"Сегодня – 30 апреля – будет первый за долгое время рейс Ларнака – Киев, которым я смогу прилететь. Что и планирую сделать", - написал он.

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По словам Холодова, "президент и глава фракции СН, многие коллеги были в курсе ситуации и морально меня поддерживали".

Ранее СМИ сообщили, что Андрей Холодов 15 марта вылетел на Кипр и с тех пор не возвращался в страну.

Напомним, Кабмин продлил карантин до 11 мая.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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