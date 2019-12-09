"Нет больших ожиданий": в Швеции сделали жесткое заявление о "нормандской встрече"

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Министр иностранных дел Швеции Анн Линде не ожидает, что на предстоящей в Париже встрече в "нормандском формате" будет достигнут прогресс по урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом она заявила в понедельник по прибытии на заседание Совета ЕС в Брюсселе.

"Самое хорошее заключается в том, что эта встреча вообще проходит. Но не стоит ожидать слишком многого", - сказала она.

"Мы не думаем, что ЕС следует облегчить санкции – и мы сегодня говорили об этом с (главой дипломатии Евросоюза Жозепом) Боррелем. Пока нет изменения в отношении согласия по взгляду на Минские соглашения, ЕС следует продолжать санкции", – добавила министр.

По ее словам, существует надежда в урегулировании конфликта – это те небольшие шаги "в правильном направлении", например, обмен пленными.

"Но у меня нет больших ожиданий", - подытожила Линде.

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Как известно, 9 декабря французская сторона примет участников переговоров в Елисейском дворце. Начало встречи запланировано на 17:00 по киевскому времени. Однако еще до начала официальной части "нормандского саммита" все лидеры стран проведут двухсторонние встречи.

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Также сообщалось, что президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин запланировали отдельную встречу.

В Париже попытаются оживить Минские соглашения и продвинуться в их полном выполнении.

Напомним, что лидеры Франции, Германии, Украины и России соберутся за одним столом впервые с 2016 года.

Отметим, что результатом переговоров может стать договоренность о выборах на Донбассе. Киев хочет их провести по украинским законам и под присмотром ОБСЕ, и без автоматов. Ранее Владимир Зеленский называл главное условие для проведения выборов на Донбассе.

Смотрите выступление Зеленского на "Свободе слова Савика Шустера", где он рассказал о планах на "нормандскую встречу":

Видео: телеканал "Украина"

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