Нет оснований считать, что какие-то службы сделали что-то неправильно – Гончарук о конфликте в Новых Санжарах

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая отметила, что она будет находиться на месте

Премьер-министр Украины Гончарук отметил, что возникновение противостояния можно пояснять недостаточной коммуникацией власти с людьми. Премьер заверил, что будет ежедневное информирование людей о состоянии эвакуированных украинцев и ситуации в целом.

Об этом он заявил в эфире программы на одном из украинских телеканалов.

Вместе с тем, он подчеркнул: "нет никаких оснований считать, что какие-то службы сделали что-то неправильно".

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Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая отметила, что она будет находиться на месте и это будет гарантией того, что людям нечего опасаться.

Также ведущий телеканала "Украина" Игорь Пупков опубликовал в Facebook пост с хештегом #ВирусаНеБоюсьЯсВами. Его идею поддержали десятки юзеров популярной социальной сети, – они начали делиться фотографиями с этим хештегом и комментировать фото.

Напомним, что сейчас в социальных сетях немало пользователей пишут о своих эмоциях в связи с тем, что происходит в Новых Санжарах.

Пользователи осуждают поведение протестующих, которые не пускали колонну автобусов с эвакуированными из Китая украинцами и иностранцами на территорию санатория. Мол, автобусы забрасывали камнями, пока пассажиры складывали руки "в сердечка".

"Сегодня" собрали определенную реакцию соцсетей.

Все подробности того, как местные в Новых Санжарах протестуют против размещения в местном санатории эвакуированных из Китая людей, читайте в нашем текстовом онлайне.

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев из Китая

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