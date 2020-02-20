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Вируса не боюсь: украинские журналисты запустили флешмоб

20 февраля, 22:48

Идею журналистов поддержали юзеры соцсетей

Ведущий телеканала "Украина" Игорь Пупков опубликовал в Facebook пост с хештэгом #ВирусаНеБоюсьЯсВами.

"Я поддерживаю всех эвакуированных людей из Уханя! Уверен, что все здоровы! Поддерживайте и вы!" – заметил Пупков.

Его идею поддержали десятки юзеров популярной социальной сети, – они начали делиться фотографиями с этим хештегом и комментировать фото.

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Напомним, что сейчас в социальных сетях немало пользователей пишут о своих эмоциях в связи с тем, что происходит в Новых Санжарах.

Пользователи осуждают поведение протестующих, которые не пускали колонну автобусов с эвакуированными из Китая украинцами и иностранцами на территорию санатория. Мол, автобусы забрасывали камнями, пока пассажиры складывали руки "в сердечка".

"Сегодня" собрали определенную реакцию соцсетей.

Премьер-министр Алексей Гончарук экстренно вылетел в Новые Санжары, где местные жители выступили против прибытия эвакуированных из Китая людей, и заявил, что там будет работать оперативный штаб правительства.

Все подробности того, как местные в Новых Санжарах протестуют против размещения в местном санатории эвакуированных из Китая людей, читайте в нашем текстовом онлайне.

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев из Китая

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Китай протесты вирус Новые Санжары поддержка флэшмоб телеканал Украина

Источник: Сегодня

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