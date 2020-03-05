"Нет результата – до свидания": Зеленский о возможной отставке Рябошапки

В то же время президент недоволен и работой других силовых структур

Президент Владимир Зеленский не стал заступаться за генерального прокурора Руслана Рябошапку, которого может уволить Верховная Рада уже сегодня. По его мнению, генпрокурор не справился со своей работой. Об этом глава государства сказал во время встречи с представителями бизнеса в Полтавской области.

Он считает, что если человек не показал результат, то должен уйти с занимаемой должности.

"Я уверен, что меня будут спрашивать: ай-ай-ай, нельзя трогать генпрокурора. Хотя вы знаете, что мы прошли долгий путь во время предвыборной кампании. Но мое личное мнение, пусть там голосуют депутаты, как хотят, мое личное мнение очень простое: нет результата, не должен занимать место. Какими бы мы ни были хорошими, с хорошими пожеланиями и глазами, и шагами, и открытым сердцем, если нет у тебя результата – до свидания… Я действительно считаю, что Руслан хороший специалист, что касается Генпрокуратуры, но я считаю, что он не показал результат. Я действительно так считаю. И тут нет никаких приоритетов – кто товарищ, кто не товарищ", – сказал Зеленский.

При этом он считает, что СБУ, Генпрокуратура и НАБУ не работают на 100%.

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Как сообщали новости "Сегодня", в 18:30 начнется внеочередное заседание Верховной Рады, на котором будет рассматриваться вопрос недоверия Руслану Рябошапке. Существует большая вероятность, что уволят. Депутаты в парламенте уверяют, что голоса за его отставку будут. Отметим, что в случае увольнения генпрокурора назначение его преемника сегодня не планируется.

В то же время в "Слуге народа" уже называли имя, кто может заменить Рябошапку в Генпрокуратуре.

Смотрите видео визита Зеленского в Новые Санжары:

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Видео: president.gov.ua

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