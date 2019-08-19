Нетаньяху почтил память украинцев, погибших во Второй мировой: видео

Израильский премьер возложил цветы под памятником Неизвестному Солдату в Киеве

В рамках своего официального визита в Украину премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил мемориальный комплекс в киевском Парке Вечной Славы.

Биньянин Нетаньяху у памятника Неизвестному солдату. Видео: посольство Израиля в Украине

Как сообщили в посольстве Израиля в Украине, сперва глава правительства страны возложил цветы под памятником Неизвестному Солдату.

"Премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху начал свой официальный визит в Украину с церемонии почтения памяти: состоялось возложение цветов к Мемориалу Вечной славы на Могиле неизвестного солдата в Киеве", – заявили дипломаты.

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Кроме того, премьер принял участие в церемонии поминовения памяти жертв Голодомора.

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Кроме визита в Парк Вечной Славы, Нетаньяху также устроили торжественный прием в Мариинском дворце: его встречал президент Владимир Зеленский и почетный караул. Также сыграли гимны обоих государств.

Напомним, израильская делегация прибыла в Киев 18 августа. Биньямин Нетаньяху стал первым за 20 лет премьер-министром Израиля, который посетил Украину.

Также сообщалось, что визит высокопоставленной израильской делегации не обошелся без конфуза. Сперва супруга премьера Сара Нетаньяху поскандалила с пилотом самолета израильских авиалиний, на котором они летели в Киев, а уже по прилету она бросила на пол хлеб с солью, которыми их встречали в аэропорту "Борисполь".

Визит израильского премьера в Украину является одной из самых важных тем дня. С остальными топ-темами вы можете ознакомиться в видеосюжете "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Визит Нетаньяху в Киев

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