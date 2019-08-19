Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,14
27,85

Нетаньяху почтил память украинцев, погибших во Второй мировой: видео

19 августа, 12:34

Израильский премьер возложил цветы под памятником Неизвестному Солдату в Киеве

В рамках своего официального визита в Украину премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил мемориальный комплекс в киевском Парке Вечной Славы.

Биньянин Нетаньяху у памятника Неизвестному солдату. Видео: посольство Израиля в Украине

Как сообщили в посольстве Израиля в Украине, сперва глава правительства страны возложил цветы под памятником Неизвестному Солдату.

"Премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху начал свой официальный визит в Украину с церемонии почтения памяти: состоялось возложение цветов к Мемориалу Вечной славы на Могиле неизвестного солдата в Киеве", – заявили дипломаты.

Реклама

Кроме того, премьер принял участие в церемонии поминовения памяти жертв Голодомора.

В тренде
Визит Нетаньяху в Киев: главные подробности, фото и видео

Читайте также: Визит Нетаньяху в Киев: в чем совпадают и расходятся интересы Израиля и Украины

Кроме визита в Парк Вечной Славы, Нетаньяху также устроили торжественный прием в Мариинском дворце: его встречал президент Владимир Зеленский и почетный караул. Также сыграли гимны обоих государств.

Напомним, израильская делегация прибыла в Киев 18 августа. Биньямин Нетаньяху стал первым за 20 лет премьер-министром Израиля, который посетил Украину.

Также сообщалось, что визит высокопоставленной израильской делегации не обошелся без конфуза. Сперва супруга премьера Сара Нетаньяху поскандалила с пилотом самолета израильских авиалиний, на котором они летели в Киев, а уже по прилету она бросила на пол хлеб с солью, которыми их встречали в аэропорту "Борисполь".

Визит израильского премьера в Украину является одной из самых важных тем дня. С остальными топ-темами вы можете ознакомиться в видеосюжете "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Визит Нетаньяху в Киев

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Киев Израиль визит голодомор парк славы Нетаньяху

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Зеленский встретился с Нетаньяху: фото и видео
Зеленский встретился с Нетаньяху: фото и видеоПолитика
Нетаньяху почтил память украинцев, погибших во Второй мировой: видео
Нетаньяху почтил память украинцев, погибших во Второй мировой: видеоПолитика
Суд принял новое решение по
Суд принял новое решение по "делу Грымчака"Политика
Разумков: быстро закончить войну на Донбассе не удастся
Разумков: быстро закончить войну на Донбассе не удастсяПолитика
Жена Нетаньяху попала в скандал в Украине: видео
Жена Нетаньяху попала в скандал в Украине: видеоПолитика
Переговоры Нетаньяху с Зеленским: обсудят пенсионное соглашение между Украиной и Израилем
Переговоры Нетаньяху с Зеленским: обсудят пенсионное соглашение между Украиной и ИзраилемДругие страны

Новости партнеров

Loading...