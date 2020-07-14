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Независимый технократ: Зеленский рассказал, кого предложит на должность главы НБУ

14 июля, 20:54

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Глава украинского государства сформировал короткий список кандидатов на должность главы Национального банка

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой, во время которой обсудил назначение будущего главы Национального банка Украины.

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Об этом сообщает сайт главы государства.

Президент провел встречи с представителями коммерческих и государственных банков и сформировал короткий список кандидатов на должность главы Национального банка, которые ему предложили представители банковского сектора.

Он заверил, что до конца недели предложит парламенту кандидатуру председателя НБУ.

"Это будет независимый технократ, который будет продолжать независимый курс Нацбанка. Все решения я принимаю только в интересах народа Украины", – подчеркнул президент.

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Владимир Зеленский убежден, что НБУ совместно с правительством должны продолжать реализацию взвешенной монетарной и фискальной политики, служить залогом макроэкономической и финансовой стабильности и будет способствовать экономическому росту и восстановлению банковского кредитования в Украине.

"Дискуссии о деятельности Национального банка Украины должны быть лишены политической окраски, которое может оказать негативное влияние на институциональную способность и независимость регулятора", – заявил президент.

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Глава государства отметил, что основными критериями выбора кандидатуры является профессионализм, честность и безупречная репутация.

Владимир Зеленский заверил Кристалину Георгиеву в твердом желании Украины продолжать сотрудничество с МВФ и отметил, что принятый закон о банковской деятельности является прямым свидетельством этого стремления.

Также глава государства подчеркнул, что продолжение активного сотрудничества с МВФ в рамках новой программы stand-by является важным приоритетом для Украины.

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"Мы высоко ценим всестороннюю поддержку, которую оказывает МВФ в этот сложный для нашей страны период", – резюмировал Владимир Зеленский.

Ранее министр финансов Сергей Марченко рассказал, кто может стать новым главой Национального банка Украины.

Все подробности в спецтеме Отставка главы НБУ

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НБУ парламент глава Владимир Зеленский МВФ

Источник: Сегодня

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