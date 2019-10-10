"Никаких отдельных законов": в "Слуге народа" объяснили момент с выборами на Донбассе

Оккупированные территории Донбасса еще не освобождены, но Киев уже рассматривает варианты по проведению выборов

/ Фото: Сегодня

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Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура уже называл условие для проведения выборов на Донбассе, а теперь объяснил в комментарии сайту "Сегодня", как будут проходить избирательный процесс.

По его словам, речь о подготовке какого-то специального закона под выборы в отдельных районах Луганской и Донецкой областей не идет.

"Если к моменту старта кампании будет доработан Избирательный кодекс – выборы пройдут по Избирательному кодексу. Если нет – у нас есть закон о местных выборах, и выборы пройдут по этому закону. Я общался с руководством ОБСЕ, с международными экспертами, и вопрос о подготовке особого специального закона не стоял. Есть четкая позиция: есть законодательство Украины, никаких отдельных законов не нужно", – сказал Качура.

Подробней о ситуации временно оккупированными территориями после деоккупации Донбасса читайте в материале "Сегодня": Выборы в ОРДЛО: по каким законам могут пройти и кто может участвовать.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно "формула Штайнмайера" была согласована в Минске и вынесена на обсуждение "Нормандской четверки". Она предполагает проведение выборов в ОРДЛО и введение особого статуса для этих территорий. Однако Киев продолжает настаивать, что это все будет возможно только после выполнения компонента безопасности – вывода российских войск и обезоруживания боевиков, установления украинского контроля над оккупированными территориями и границей и т.д. Также планируется, что "формула Штайнмайера" будет в новом законе об особом статусе Донбасса.

Отметим, что об этом говорил и глава государства Владимир Зеленский, отметив, что "формула" должна быть в будущем имплементирована в новый закон, однако его еще нет. Президент также говорил, что все предохранители относительно вывода российских войск и проведения выборов по украинским законам будут прописаны в новом законе. Смотрите также видеообращение Зеленского по особому статусу Донбасса:

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