Никаких рогаток на "Олимпийском": что нельзя зрителям проносить на президентские дебаты

В МВД очертили перечень запрещенных предметов "болельщиков", которые нельзя будет взять на стадион, если там состоятся дебаты

Фото: facebook.com/olympic.nsc.

Никаких рогаток на "Олимпийском": что нельзя зрителям проносить на президентские дебаты //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/da1/425/5cada14252c42.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/da1/425/5cada14252c42.jpg 2019-04-10T10:56:19+03:00 Политика В МВД очертили перечень запрещенных предметов "болельщиков", которые нельзя будет взять на стадион, если там состоятся дебаты

Правоохранители уже начинают предупреждать людей накануне дебатов кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко, если они таки состоятся на НСК "Олимпийский". Директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко рассказал, что нельзя будет взять на стадион, передает телеканала "112 Украина".

По его словам, людям, которые попадут на трибуны стадиона для наблюдения за дебатами, нельзя будет брать с собой вещи, которые могут быть использованы как оружие, или же оружие, даже если оно легальное.

"Не брать даже те средства обороны, которые есть в свободной продаже – газовые баллончики, какие-то ножи перочинные или большие, какие-то рогатки или что угодно, что может быть использовано как оружие. (Запрещены – ред.) опасные смеси, взрывчатка, дымовые шашки и тому подобное. Ну и, безусловно, мы призываем не употреблять алкоголь или употреблять его умеренно, своим поведением не провоцировать конфликтные ситуации, ссоры, стычки и драки", – сказал Шевченко.

Спикер МВД подчеркнул, что силовики готовятся к тому, что на стадион может быть заполнен (вместимость 82 000 зрителей).

А тем временем полиция готовится к возможному проведению дебатов на "Олимпийском". Как сообщалось вчера, 9 апреля, на территории стадиона прошло выездное координационное совещание руководства МВД и Нацполиции по организации правопорядка.

Отметим, что общество ждет очной встречи между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским. По закону, дебаты должны проходить в студии "Общественного телевидения", однако лидер "Зе!Команды" предложил провести их на "Олимпийском", а действующий глава государства согласился. Руководство и стадиона, и НОТУ заявляет о готовности организовать прямой эфир, но решение еще так и не принято. Читайте подробней, где и когда могут пройти дебаты Порошенко и Зеленского.

А пока украинцы рассказали, смогут ли дебаты Порошенко и Зеленского изменить их мнение. Подробней смотрите в сюжете "Сегодня".

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