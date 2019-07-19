Никакого обмена: Зеленский уточнил ситуацию с пленными моряками

Сейчас между Украиной и Россией активно ведутся переговоры по пленным и заложникам, а президент разъяснил один важный момент

Фото: president.gov.ua

После того, как в России суд продлил арест всем 24 украинским морякам, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает освобождения украинцев, а не обмена их. Об этом он сказал журналистам в Киеве.

"Мы не говорим об обмене по поводу наших моряков, моряков нам должны вернуть", – подчеркнул глава государства.

В свою очередь заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в интервью агентству УНИАН подтвердила, что в ситуации с моряками не идет речь об обмене, и объяснила, почему.

"Хочу отметить, что об обмене моряков речь не идет – мы говорим об освобождении моряков. Я понимаю, что мои коллеги не юристы, и для них обмен или возврат – это почти одно и то же. Действительно, одновременно или неодновременно, возможно, будут решены какие-то другие вопросы по другим людям. Но в том, что касается наших моряков, речь может идти исключительно о выполнении приказа суда (Морского трибунала) и их возвращении в Украину … К сожалению, неоднократно приходилось опровергать применения тех или иных терминов в законах Украины, указах президента", – сказала дипломат и добавила, что дипломатическая нота – это официальный документ высшей степени, который затем является прямым доказательством в любом суде.

Как сообщали новости "Сегодня", московский суд оставил в СИЗО военнопленных украинцев почти до конца октября. Позже появилась реакция Украины на продление ареста морякам. Украинские дипломаты напомнили о решении Международного трибунала по морскому праву, который приказал немедленно и без предварительных условий освободить захваченные Россией суда и члены их экипажей.

В то же время у Путина рассказывали, идут ли переговоры об обмене украинских моряков. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, "переговоры по обмену украинских моряков не ведутся".

В то же время 18 июля Европарламент принял важную для Украины резолюцию, в которой подтверждает непризнание аннексии Крыма и призывает Россию немедленно освободить всех украинских политзаключенных и 24 моряков.

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