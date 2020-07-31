"Никакого сворачивания переговоров": у Путина отреагировали на письмо Козака

В Кремле не знакомы с письмом, которое попало в СМИ от имени помощника Путина

Пока в Украине комментируют письмо замглавы Администрации президента РФ Дмитрия Козака о выходе из "нормандского формата" на уровне советников глав государств, в Кремле уверяют, что Россия не намерена сворачивать переговоры по Донбассу.

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Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНИАН.

Он отметил, что Козак и дальше продолжить работать в "нормандском формате".

"Ни о каком сворачивании переговоров Козак не писал, не говорил и, если это утверждается (в украинских СМИ. – Ред.), это является передергиванием", – сказал Песков и подчеркнул, что работа на уровне помощников глав государств будет продолжаться.

На вопрос о том, перейдет ли работа советников в "нормандском формате" к министрам иностранных дел, спикер Кремля ответил: "В этой работе задействованы все – и помощники, и МИДы, и сами главы государств и Контактная группа".

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В Кремле не знакомы с письмом Козака, которое появилось в СМИ, но считают, что "это не самый правильный способ видения дел в плане очень сложных переговоров" по Донбассу.

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"Россия была, есть и остается приверженной Минским договоренностям и считает, что минский Комплекс мер является безальтернативной базой для продолжения поиска путей урегулирования", – резюмировал Песков.

Как сообщали новости "Сегодня", 30 июля СМИ распространили письмо Дмитрия Козака о бесперспективности дальнейших переговоров по Донбассу на уровне советников, и что он намерен выйти из переговорного процесса. "Со всей ответственностью заверяю, что я не намерен дальше участвовать в этом бесконечно длящемся "спектакле" с откровенной имитацией бурной деятельности по урегулированию конфликта", заявил представитель Кремля. В Офисе президента Украины назвали этот ход "тонкой дипломатической игрой". Как отреагировал глава ОПУ Андрей Ермак на заявление россиян насчет переговоров по Донбассу.

В то же время политолог Владимир Фесенко назвал две версии, почему Козак выходит из переговоров по Донбассу. Кремль пытается нивелировать значение "нормандского формата" и хочет только переговоров в Минске. Также россияне хотят выдавить из переговоров Андрея Ермака.

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