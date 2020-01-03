Никакой "зрады": эксперт назвал три политических плюса в 2019 году

/ Фото: Верховная Рада

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Один из главных позитивов 2019 года – это то, что в Украине прошли нормальные, честные и демократичные президентские и парламентские выборы , что очень важно для статуса и имиджа нашей страны в мире.

Об этом руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал в комментарии сайту "Сегодня" .

"Произошла смена элит, обновление правящей элиты. Это значит, что Украина как государство постепенно модернизируется, пытается нащупать рецепты, которые смогут обеспечить нашей стране решение текущих проблем и дальнейший устойчивый рост", – говорит политолог.

Также, по его словам, плюсом стало то, что не произошло "тотальной зрады", "сдачи" украинских интересов.

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"Никакие "красные линии" власть не пересекла. И хотя мы особенно не продвинулись в направлении мирного урегулирования, но, по крайней мере, продвинулись в направлении установления перемирия. И если мы видим целью, чтобы на Донбассе не погибали наши защитники, то мы к этой цели действительно продвинулись", – подчеркнул политический эксперт.

По его мнению, среди плюсов – договоренности о транзите российского газа по территории Украины в Европу.

"Мы обеспечили себе стабильные поступления в бюджет как минимум на ближайшие пять лет. И плюс к этому получили три миллиарда долларов в бюджет в обеспечение решения Стокгольмского арбитража", – добавил Александр Мусиенко.

Напомним, министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель назвал впечатляющую сумму, сколько Россия будет платить за транзит газа .

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Честные выборы, смена элит, шанс на модернизацию: 2019-й год в украинской политике" .

Все подробности в спецтеме Газовые переговоры

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