Никогда не сдаваться: Яценюк объяснил, почему Украина не сойдет с европейского пути

Наш девиз – Never never give up. И мы достигнем успеха, говорит лидер "Народного фронта"

Арсений Яценюк / Фото: nfront.org.ua.

Киев будет продолжать движение в Евросоюз и Североатлантический альянс, ведь народ Украины уже продемонстрировал свою волю.

Об этом заявил лидер партии "Народный фронт", основатель фонда "Открой Украину" Арсений Яценюк на 12-м Киевском форуме по безопасности.

"Украина не сойдет с пути интеграции в ЕС и НАТО. Осознаю все вызовы, но не сойду с этого пути. Народ Украины продемонстрировал свою волю. У нас есть сила, уверенность, вера, разум и идея. А это значит, мы достигнем успеха", – выразил он уверенность.

"Это не первый вызов и не последний, и это не первый год этих вызовов. Трудности нас делают сильнее. Трудности нас делают более сплоченными. Трудности демонстрируют настоящую политическую волю", – говорит политик.

Именно поэтому 12-й Киевский Форум, отметил Яценюк, "посвящен украинским мужчинам и женщинам, которые с оружием в руках воюют с сильнейшей армией Европы – Россией, защитили Украину, защитили ее независимость и каждого нашего гражданина": "Они великие люди".

Яценюк подчеркнул, что этот Форум посвящается также друзьям Украины из Европейского Союза и США: "Тем, которые продвигают в мире демократию. Которые знают, что такое свобода и ценности. Которые умеют за нее бороться. И тем, которые помогают нам".

"Посвящаем этот Форум неутомимому борцу и нашему большому другу – покойному сенатору Джону Маккейну, который вместе с украинским народом боролся за нашу свободу", – сказал он.

"Наш лозунг неизменен. Never never give up (Никогда не сдавайся. – Ред.). И мы никогда не сойдем с этого пути. У нас есть сила, уверенность, вера, разум и идея. А это значит, мы достигнем успеха", – сказал Арсений Яценюк.

Напомним, выступая на Форуме, Яценюк заявил, что в Украине должны быть размещены военные подразделения НАТО .

В этом году Киевский Форум, проходящий 11-12 апреля, собрал рекордное количество участников – более 1000. Среди них – высокие представители украинского государства и государственного руководства, дипломатии и экспертной среды из более чем 20 стран мира.

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