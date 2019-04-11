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Яценюк: В Украине должны быть размещены военные подразделения НАТО

Сегодня, 14:31

Политик уверен, что Украина олжна стать частью общей противоракетной и противовоздушной обороны

Фото: nfront.org.ua
Фото: nfront.org.ua.

"Мы стоим на передовой. Наши мужчины и женщины в военной форме доказали, что они непокоренные. Помогите 42-миллионному государству доказать всему миру, что демократия – это не слова, Запад – это союзник, а Путин и Россия – агрессор. В этой борьбе каждый из демократического мира должен стоять вместе с Украиной и каждым украинцем", – обратился лидер партии "Народный фронт", основатель Фонда "Открой Украину" Арсений Яценюк к партнерам в НАТО, открывая 12-й Киевский Форум по безопасности, который стартовал в четверг, 11 апреля...

Арсений Яценюк подчеркнул, что Украина должна получить реальное оборонительное вооружение от стран-членов Альянса. Он обратился к НАТО: "Не бойтесь, мы защищаем вас, а вы этим защищаете себя. Дайте нам возможность защитить свою свободу, свое государство, свою страну".

Лидер "Народного фронта" подчеркнул, что Альянс должен включить Украину в коллективную систему безопасности.

"Первый этап – на территории Украины должны быть размещены военные подразделения стран-членов НАТО. Это и совместные учения, это и общее взаимодействие, и четкий военный и политический и дипломатический сигнал, что Украина идет по пути к членству в НАТО. Нам необходимо, чтобы Украина стала частью общей противоракетной и противовоздушной обороны. Мы будем так же защищать ваши границы. И дайте возможность защититься нам", – подчеркнул Арсений Яценюк.

Другой гарантии безопасности для Украины, чем членство Украины в НАТО, просто не существует, подчеркнул лидер "Народного фронта": "Мы сделаем НАТО сильнее. Мы сделаем Европу безопасной. А вы, наши западные друзья и партнеры, только усилите этим Альянс и собственной безопасности".

Арсений Яценюк отметил, что он "категорический противник любых дискуссий о том, что Альянс сегодня нуждается в новой форме, Альянс вообще необходимо отправить в прошлое, и какая-то странная история о формировании европейской армии, без НАТО способна защитить Европу": "Это фикция. Это словоблудие".

"Альтернативы НАТО нет. Не существует альтернативы сильной взаимосвязи между Европейским Союзом и Соединенными Штатами. И не просто взаимосвязи, а мощного партнерства, которое Европа и США всегда демонстрировали и во время, и после Второй мировой войны", – подчеркнул он.

"Чем сильнее вы – тем сильнее мы. Поэтому давайте будем вместе сильными. А для этого надо принимать ответственные политические решения", – подчеркнул Арсений Яценюк, напомнив, что в 2008 году как глава парламента он с тогдашним президентом и премьер-министром подписывал обращение к НАТО о предоставлении Украине плана действий по членству: "Прошло 11 лет. Обращение есть – плана нет".

Арсений Яценюк обратился к странам-членам Альянса: "Проявите свободу. Проявите решительность. Продемонстрируйте всему миру, что мы вместе. И эта демонстрация – предоставить Украине план действий по членству в НАТО. Чтобы еще одна страна – мощная, сильная, которая доказала, что умеет бороться, – стала членом сильного военно-политического альянса, который защищает демократию и свободы. Не бойтесь".

В этом году Киевский Форум, проходящий 11-12 апреля, собрал рекордное количество участников – более 1000. Среди них – высокие представители украинского государства и государственного руководства, дипломатии и экспертной среды из более чем 20 стран мира.

Киевский Форум основан Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году. С тех пор Форум ежегодно становится платформой для дискуссий на высоком международном уровне по актуальным вопросам национальной безопасности, вопросам безопасности Черноморского региона, Европы и мира.

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Тег государство, форум, НАТО, Арсений Яценюк, альянс, гарантии, план действий

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