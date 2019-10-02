"Никто ничего не подписывал": в Раде объяснили важный нюанс с "формулой Штайнмайера"

Накануне в Украине многие считали, что согласование этого документа станет капитуляцией перед Кремлем

Богдан Яременко. Фото: facebook.com/bohdan.yaremenko

На переговорах в Минске Украина одобрила "формулу Штайнмайера" по урегулированию ситуации на Донбассе, однако украинская сторона ничего не подписывала, а лишь согласилась вынести этот документ на обсуждение "нормандкой четверки". Об этом сообщил в Facebook председатель Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики, нардеп от "Слуги народа" Богдан Яременко.

Накануне в Украине политики и эксперты поднимали волну "зрады", что подпись "формулы Штайнмайера" Киевом – это капитуляция перед Кремлем. Однако нардеп пояснил, что власти Украины движутся в направлении прекращения кровопролития в Донбассе, при этом не уступая ничем принципиальным – ни территориальной целостностью, ни суверенитетом, ни даже правом по-своему трактовать Минские договоренности.

"Нюансы – вчера никто ничего не подписывал. Представитель Украины в ТКГ (Трехсторонняя контактная группа – ред.) Леонид Кучма письменно сообщил представителю ОБСЕ Мартину Сайдику о том, что Украину устраивают формулировки, согласованные советниками глав государств "нормандского формата" в Минске 1 сентября 2019 года. Содержание формулировка неоднократно объяснял министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко – говорится о порядке применения решений "об особенностях ...." к местным выборам в ОРДЛО на временной основе и на постоянной после (выборов – ред.)", – написал Яременко.

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Нардеп подчеркнул, что все остальные моменты это вопроса – это предмет для переговоров "нормандской четверки", результаты которых будут воплощаться украинскими законами.

Как сообщали новости "Сегодня", 1 октября в Минске прошла встреча Трехсторонней контактной группы, на которой Украина одобрила текст "формулы Штайнмайера". Однако стоит отметить, что это только согласование документа, который будет передан "нормандской четверке", лидеры стран которой и обсудят все нюансы, в том числе и предохранители выполнения договоренностей. Само одобрение Киевом документа в Минске ни на что не влияет, а наоборот – разблокировало единственную преграду для переговоров в "нормандском формате".

На брифинге президент Владимир Зеленский четко дал понять, что никакой сдачи нацинтересов Украины нет, и выборы в ОРДЛО не будут проведены, пока не будут выведены российские войска и не будет обеспечена безопасность. Зеленский объяснил, что включает в себя "формула Штайнмайера", о которой договорились в Минске.

Также решению Киева рады другие участники нормандского формата – Москва и Берлин.

В то же время отметим, что контактной группе в Минске удалось договориться о втором этапе разведения сил – теперь уже в районе петровского и Золотого, старт которого назначен на 7 октября.

Все подробности в спецтеме Формула Штайнмайера

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