Нога Валенсы и "руки, которые ничего не крали": ТОП-5 судьбоносных теледебатов

Иногда, чтобы победить на дебатах, лучше на них не приходить, а успех не дебатах еще не значит победу на выборах

Первые в истории теледебаты, 1960 год. Фото: скрин.

Главное слово этой недели – "дебаты": внимание всей страны приковано к будущей очной встрече нынешнего главы государства Петра Порошенко и его соперника во втором туре выборов, шоумена Владимира Зеленского, которая состоится 19 апреля на НСК "Олимпийский". Насколько важен феномен теледебатов в предвыборной гонке за президентское кресло и действительно ли выступление кандидата способно переломить ход выборов?

Сайт "Сегодня" попытался ответить на этот вопрос в специальном материале, который посвящен самым известным теледебатам в истории современной политики – начиная родиной этого шоу Америкой и заканчивая Украиной.

Ричард Никсон – Джон Кеннеди

Фото: Википедия

Самые первые телевизионные дебаты в истории США в частности и западного мира в целом состоялись в 1960 году. Встречу в телеэфире между двукратным вице-президентом Ричардом Никсоном, которому все прочили победу, и молодым сенатором-демократом Джоном Кеннеди потом назовут "Великими дебатами". Потому что они были не только первыми, но и наиболее показательными, заложившими последующий стандарт телевизионной дискуссии между двумя политиками-оппонентами.

Никсон был прекрасным оратором, способным удерживать внимание аудитории длинными, получасовыми выступлениями как перед публикой, так и на радио. Но в телевизионной студии в условиях прямого эфира он почувствовал себя не в своей тарелке, обильно потел и сдался под напором более энергичного и молодого Кеннеди. И хотя ко второму раунду теледебатов Никсон учел ошибки и держался куда более уверенно, существует устойчивое мнение, что именно его провал во время прямого эфира перевесил мнение избирателей в пользу Кеннеди.

"Очевидно, они создали прецедент", ― резюмировал ведущий шоу Куинси Хоув.

С тех пор принято считать, что дебаты кандидатов способны определить исход выборов. Как результат, последующие три президентские кампании в США прошли без дебатов: участники президентских гонок отказывались от публичных дискуссий.

Виктор Ющенко – Виктор Янукович

Фото: Википедия

Самые известные теледебаты участников президентской гонки в политической жизни Украины состоялись в 2004 году – между Виктором Ющенко, на то время лидером блока "Наша Украина", и Виктором Януковичем, который был премьер-министром. Несмотря на то, что впервые телевизионная дискуссия между двумя конкурентами на самое главное кресло на Банковой случилась десятью годами ранее, накануне выборов 1994 года – на которых Леонид Кравчук проиграл Леониду Кучме, в историю вошли именно дебаты Ющенко-Янукович.

Не в последнюю очередь, крылатыми выражениями. Например, знаменитая фраза Ющенко "Эти руки ничего не крали" прозвучала именно в тот памятном эфире 20 декабря 2004 года. Кстати говоря, не менее знаменитая цитата от Януковича "Виктор Андреевич, будьте мужчиной!" прозвучала тогда же.

У этого шоу был весьма впечатляющий охват аудитории: дискуссию в прямом эфире посмотрели около 22 миллионов украинских телезрителей. Но при этом мнения экспертов по поводу того, кто был убедительнее, разделились. Одни считали, что Янукович – другие, что Ющенко. После второго тура, по данным ЦИК, Янукович получил 49,42 % а Ющенко – 46,69% голосов. Однако вслед за этим началась Оранжевая революция, Верховный суд признал выборы недействительными из-за фальсификаций и дальнейшее, как говорится, уже история.

Биньямин Нетаньяху – Ицхак Мордехай

Фото: Википедия

Переломными в политике Израиля стали дебаты 1996 года между кандидатами в премьерское кресло – харизматичным Биньямином Нетаньяху, представляющим собой "молодую кровь" израильского политикума, и ветераном Шимоном Пересом, который начинал еще с первым премьером Израиля Давидом Бен-Гурионом.

Есть мнение, что если бы не эти дебаты, именно Перес одержал бы победу на выборах. Но он пришел на прямой эфир не выспавшимся и больным, в то время как Нетаньяху, и без того обладающий прекрасно подвешенным языком, использовал в своем выступлении целый арсенал манипуляторных техник. Разумеется, на следующих выборах 1999 года, когда Нетаньяху противостоял Эхуд Барак, будущий премьер Барак не имел ни малейшего желания сходится в поединке с таким заведомо непобедимым противником.

Выход был найден сколь элегантный, столь и гениальный – Барак просто не явился на дебаты. А вместо него в студию отрядили тогдашнего министра обороны Израиля Ицхака Мордехая. Участник Ливанской войны и Войны Судного дня, этот прямой и бесстрашный солдат в ответ на все хитроумные риторические конструкции Нетаньяху отвечал одно: "Посмотри мне в глаза". Никогда еще этот блестящий оратор не выглядел так глупо.

Это был тот случай, когда в дебатах победил тот, кто в них не участвовал. Нетаньяху сделал выводы из своего поражения и с тех пор отказывается от теледебатов вот уже 20 лет.

Лех Валенса – Александр Квасьневский

Фото: Википедия

Телевизионные дебаты стоили карьеры и легендарному Леху Валенсе – польскому оппозиционеру, лидеру партии "Солидарность", который всенародно был избран президентом в 1990 году. Герой достаточно быстро растерял популярность среди соотечественников под давлением экономического кризиса и в силу своего непростого характера, но все равно в первом туре выборов 5 ноября 1995 года умудрился набрать 33%. В то время как его оппонент, 40-летний лидер социал-демократов Александр Квасьневский – 35%.

И это несмотря на то, что Квасьневский в 1985-1989 годах, то есть при коммунистах, занимал должность министра по вопросам молодежи. Как раз с помощью антикоммунистической риторики Валенса и атаковал своего оппонента, но переборщил. Когда в конце дебатов Квасьневский протянул Валенсе руку, тот ответил: "Ногу мне можешь пожать".

Ответ, достойный сурового мачо-электрика с Гданьской судоверфи, но не главы европейского государства, стоил Валенсе проигрыша во втором туре. Через 5 лет, в 2000 году Квасьневского переизбрали с 54% голосов, в то время как за Валенсу проголосовал лишь 1% соотечественников.

Ллойд Бентсен – Дэн Куэйл

Фото: Википедия

Со временем искусство ведения политических дискуссий перед телекамерами достигло небывалых высот, приблизившись по накалу драматизма к прочим реалити-шоу на телевидении – что является лишним аргументом в пользу тезиса о современной политике как высшей форме шоу-бизнеса.

Самые показательные в этом смысле теледебаты 1988 года между кандидатами в вице-президенты США: 67-летним ветераном от демократов Ллойдом Бентсеном и 41-летним республиканцем Дэном Куэйлом.

Куэйл отличился тем, что в ходе избирательной кампании нередко сравнивал себя с тридцать пятым президентом США Джоном Кеннеди – тем самым, который одолел на первых в истории теледебатах своего оппонента Ричарда Никсона. Здесь нужно отметить, что у Джона Фитцджеральда Кеннеди было прозвище "Джек", и Куэйл использовал как раз именно это обращение – Джек Кеннеди. И на многочисленные упреки в неопытности Куэйл также решил апеллировать к молодости Джека Кеннеди.

"У меня гораздо больше опыта, чем у многих из тех, кто претендовал на должность вице-президента этой страны. У меня столько же опыта в Конгрессе, сколько было у Джека Кеннеди, когда он баллотировался в президенты", – не моргнув глазом, заявил Куэйл.

Но опыт, как всегда, одолели в этой дискуссии молодость и задор.

"Сенатор, я служил с Джеком Кеннеди, я знал Джека Кеннеди, Джек Кеннеди был моим другом. Сенатор, вы не Джек Кеннеди", – заявил Бентсен в лицо своему молодому оппоненту. Чем, вполне естественно, вызвал аплодисменты, переходящие в овации.

Как ни странно, кресло вице-президента досталось в итоге Куэйлу, но фраза Бентсена стала нарицательной.

Напомним, что по окончании голосования на выборах президента Украины и после обнародования результатов экзит-полов поздно вечером 31 марта действующий глава государства Петр Порошенко выступил за проведение дебатов кандидатов в президенты перед вторым туром выборов, который состоится 21 апреля.

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