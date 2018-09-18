Номинирование Сенцова на Нобелевскую премию поддержали в Раде
Позже в этот же день украинский парламент проголосует за выдвижение узника Кремля в соискатели Нобеля
Комитет по международным делам украинского парламента проголосовал за проект постановления о номинировании незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова на Нобелевскую премию мира.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил член Верховной Рады и постоянной делегации Украины в ПАСЕ Алексей Гончаренко, поблагодарив членов комитета за поддержку данной инициативы.
Депутат заявил о том, что узник Кремля действительно заслуживает эту премию, и назвал его голодовку ненасильственным протестом за базовые права и свободы человека, а также примером подлинного героизма и мужества.
"Помимо этого, номинирование на премию даст возможность привлечь еще больше внимания к Олегу Сенцову со стороны наших международных партнеров. Мы хотим, чтобы Олег был на свободе!" – добавил политик, выразив уверенность, что добиться освобождения политзаключенного можно только общими усилиями.
По его словам, голосование о выдвижении Сенцова на парламентском уровне состоится позже в этот же день.
Напомним, что ранее экс-президент Польши Лех Валенса выдвинул Олега Сенцова в номинанты Нобелевской премии мира
Также мы писали о том, зачем он это сделал.
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