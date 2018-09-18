Номинирование Сенцова на Нобелевскую премию поддержали в Раде

Сегодня, 15:21

Позже в этот же день украинский парламент проголосует за выдвижение узника Кремля в соискатели Нобеля

Олег Сенцов. Фото: AFP
Олег Сенцов. Фото: AFP

Комитет по международным делам украинского парламента проголосовал за проект постановления о номинировании незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова на Нобелевскую премию мира.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил член Верховной Рады и постоянной делегации Украины в ПАСЕ Алексей Гончаренко, поблагодарив членов комитета за поддержку данной инициативы.

Депутат заявил о том, что узник Кремля действительно заслуживает эту премию, и назвал его голодовку ненасильственным протестом за базовые права и свободы человека, а также примером подлинного героизма и мужества.

"Помимо этого, номинирование на премию даст возможность привлечь еще больше внимания к Олегу Сенцову со стороны наших международных партнеров. Мы хотим, чтобы Олег был на свободе!" – добавил политик, выразив уверенность, что добиться освобождения политзаключенного можно только общими усилиями.

По его словам, голосование о выдвижении Сенцова на парламентском уровне состоится позже в этот же день.

Напомним, что ранее экс-президент Польши Лех Валенса выдвинул Олега Сенцова в номинанты Нобелевской премии мира

Также мы писали о том,  зачем он это сделал.
Сенцов, нобелевская премия, политзаключенный

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"Сегодня"

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