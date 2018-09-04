В Раде появился проект постановления о выдвижении Сенцова на Нобелевскую премию мира

Сегодня, 21:59

Авторами документа являются 10 народных депутатов

Олег Сенцов. Фото: AFP
Олег Сенцов. Фото: AFP

В Верховной Раде 4 сентября зарегистрирован проект постановления о заявление норвежского Нобелевского комитета о выдвижении кандидатуры украинского кинорежиссера, политзаключенного в Российской Федерации Олега Сенцова на соискание Нобелевской премии мира.

Авторами документа являются восемь народных депутатов от фракции "Блок Петра Порошенко" и еще двое из "Народного фронта", сообщается на сайте Верховной Рады.

Текста проекта постановления на сайте пока что нет, однако отмечено, что он передан на рассмотрение руководству.

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Как сообщалось, 28 августа экс-президент Польши, бывший лидер "Солидарности" Лех Валенса подал кандидатуру Сенцова на получение Нобелевской премии мира.

Сенцов удерживается Кремлем в исправительной колонии №8 "Белый медведь" в российском городе Лабытнанги по сфабрикованному обвинению в создании и руководстве террористической организацией. Украинец начал голодовку, требуя освобождения всех украинских узников Кремля. В то же время Олег выступил против голодовки другого украинского узника Кремля – активиста Александра Кольченко, который отказался от еды в поддержку Сенцова.

Кроме того, украинец не стал просить о помиловании. Отказ помиловать Сенцова уже прокомментировали в Кремле.
Рада, Сенцов, Олег Сенцов, нобелевская премия, политзаключенный

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Источник:

"Сегодня"

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