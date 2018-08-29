Валенса объяснил номинацию Сенцова на Нобелевскую премию мира

Сегодня, 18:49

По словам экс-президента Польши, Россия действует по принципу военной силы, что уже устарело в международной политике

Олег Сенцов. Фото: AFP
Олег Сенцов. Фото: AFP

Заключенный в России украинский режиссер Олег Сенцов подает пример человека-борца, которых не хватает в современном мире. Об этом заявил экс-президент Польши Лех Валенса, обосновывая свое намерение номинировать Сенцова на Нобелевскую премию мира, передает "Радио Свобода".

"В современном материалистическом мире мало решительных людей-борцов. И такой пример нужен, чтобы поощрять других, чтобы мы улучшали этот мир", – сказал бывший польский лидер.

По его словам, Россия действует по принципу военной силы, что уже устарело в международной политике.

"Мы живем в эпоху интеллекта, а некоторые до сих пор решают проблемы грубой силой. Эти российские методы проигрышные, но период их применения еще немного продлится. И они скорее уйдут в прошлое, если таких решительных людей, как Сенцов, будет больше", – добавил экс-глава польского государства.

Стоит отметить, что выдвигать номинации на соискание Нобелевской премии мира может достаточно широкий круг лиц, в том числе члены национальных парламентов и правительств разных стран. Лех Валенса как лауреат премии также может выдвинуть своего кандидата.

Сенцов удерживается Кремлем в исправительной колонии №8 "Белый медведь" в российском городе Лабытнанги по сфабрикованному обвинению в создании и руководстве террористической организацией. Украинец начал голодовку, требуя освобождения всех украинских узников Кремля. В то же время Олег выступил против голодовки другого украинского узника Кремля – активиста Александра Кольченко, который отказался от еды в поддержку Сенцова.

Кроме того, украинец не стал просить о помиловании. Отказ помиловать Сенцова уже прокомментировали в Кремле.
Польша, валенса, Сенцов, нобелевская премия, политзаключенный

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