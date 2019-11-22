"Нормандский формат" не поможет: у Зеленского рассказали, что делать с Крымом

/ Фото: president.gov.ua

На встрече Нормандской четверки не удастся решить вопрос освобождения Россией оккупированного Крыма, поскольку этот формат переговоров предназначен для Донбасса. Поэтому нужны отдельные "крымские переговоры".

Об этом рассказал в интервью LB.ua представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич.

Он заверил, что руководство Украины не намерено сдавать любые позиции в вопросах возвращения полуострова и не пойдет ни на какие уступки. В то же время он не знает, каким образом будет выглядеть стратегия по деоккупации и политические моменты в ней будут прописаны.

"Наша задача – сделать все, чтобы вопрос Крыма не исчезал с повестки дня, и очень хорошо, что масс-медиа национального масштаба уделяют этому внимание. Вопрос Крыма, и об этом говорил президент в Мариуполе, поднимают в основном нишевые издания. Это, конечно, очень хорошо, но нам надо держать его на государственном и международном уровне", – сказал Кориневич.

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Представитель президента Украины напомнил, что и трехсторонние переговоры в Минске, и "нормандский формат" заточены под решение конфликта на Донбассе, поэтому для Крыма нужна отдельная переговорная площадка.

"Вопрос в том, что Украина может применять "нормандский" или "минский" форматы с целью деоккупации частей Донецкой и Луганской области. К сожалению, по Крыму такого формата нет. Хотя это не значит, что вопрос Крыма отошел на задний план. Конечно, нужна площадка по Крыму. Трудно сказать, какой она должна быть. Мы понимаем, что Российская Федерация не будет участвовать в подобном диалоге, поэтому важно как можно чаще поднимать вопрос Крыма в международной плоскости", – добавил он.

Отметим, ранее глава государства говорил, что пора взяться и за вопрос оккупированного полуострова. Так, Владимир Зеленский заявил о намерении оживить переговоры по деоккупации Крыма в "нормандском формате". Он указал на то, что на сегодняшний день ни на одних переговорах не поднимается вопрос освобождения полуострова.

В то же время заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко ответил на заявление Зеленского по Крыму, сказав, что "нормандский формат" был создан для решения конфликта на востоке Украины.

Также Зеленский назвал условия для деоккупации Крыма. Подробней об этом смотрите в сюжете:

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. 100 государств-членов ООН признали недействительным так называемый "крымский референдум" и тем самым подтвердили незыблемость украинских границ.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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