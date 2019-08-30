Новый министр здравоохранения Зоряна Скалецкая (Черненко): что о ней известно

Фото: facebook.com/zoryana.chernenko

29 августа Верховная Рада 9 созыва на своем первом заседаниипроголосовала за новый состав Кабмина. Свои голоса "за" отдал 281 депутат, 26 нардепов проголосовали против и 45 воздержались. Парламент поддержал кандидатуры членов нового Кабинета министров Украины, предложенные премьер-министром Алексеем Гончаруком от имени парламентской коалиции (фракция "Слуга народа"). Новым министром здравоохранения Украины стала Зоряна Скалецкая (Черненко).

Родилась 9 августа 1980 года во Львове. Доцент и заместитель декана факультета правовых наук Национального университета "Киево-Могилянская академия", который окончила в 2002 году. В промежутке получила степень доктора правовых наук в университете Марии Кюри в Люблине (Польша). Информация о медицинском образовании нового министра минздрава в открытом доступе отсутствует.

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Является председателем правления Украинской медико-правовой ассоциации, членом Всемирной ассоциации медицинского права, директором общественной организации "Форум здоровья". После Революции Достоинства работала экспертом по вопросам медицинской реформы. Также возглавляла комиссию при Министерстве здравоохранения по вопросам реформирования системы здравоохранения. На должность министра здравоохранения Черненко посоветовал бывший владелец клиники "Борис", нардеп Михаил Радуцкий.

До 2017 года была замужем за народным депутатом VIIІ созыва Верховной Рады от БПП Александром Черненко. Воспитывает дочь.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, кто вошел в состав нового Кабинета министров.

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