Новая встреча "Нормандской четверки": когда может состояться

Ермак заверил, что на переговорах все стороны подтвердили важность проведения очередного саммита

По итогам встречи политических советников лидеров стран "нормандского формата" стороны договорились о новом обмене удерживаемыми лицами. По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, он состоится уже в ближайшее время.

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Об этом он заявил на встрече с журналистами, сообщает Украинская правда.

"Мы договорились о продолжении обмена. Я считаю, что результатом станет очередной обмен, который состоится в ближайшее время", – сказал он.

Ермак заверил, что на переговорах все стороны подтвердили важность проведения очередного саммита лидеров "нормандского формата", подчеркнув, что в ближайшие месяцы этот саммит должен состояться.

Однако для этого, по словам руководителя Офиса президента, необходимо выполнить все достигнутые договоренности, особенно касающиеся безопасности.

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Он добавил, что на сегодняшний день согласованная позиция есть не по всем положениям. В частности, по его информации, до сих пор остается открытым вопрос о точках разведения.

Ермак выразил надежду, что уже на ближайшем заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе будет достигнута договоренность о мерах, которые обеспечили бы устойчивое прекращение огня.

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По его словам, участники переговоров по Донбассу сейчас активно готовят механизм реального, а не декларативного обеспечения прекращения огня.

Также, по его словам, в ТКГ на политической подгруппе представили закон об особенностях местного самоуправления, в который планируется имплементировать "формулу Штайнмайера".

"Если формула участия представителей территорий (оккупированного Донбасса), которую предложила Украина, будет работать, то это будет мощным шагом, чтобы законодательные акты, которые предусмотрены Минскими договоренностями, начали разрабатываться и затем были представлены в Верховной Раде и для обсуждения обществом", – сказал Ермак.

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Также он подчеркнул, что выборы на оккупированных территориях Донбасса могут пройти только после решения всех вопросов, связанных с безопасностью и в соответствии с украинским законодательством.

Ранее в Берлине прошли 11-часовые переговоры по Донбассу, в которых приняли участие политические советники лидеров стран "нормандского формата". Участники встречи подробно, по пунктам, обсудили процесс выполнения парижских договоренностей.

Как известно, в декабре прошлого года в "нормандском формате" были достигнуты договоренности по Донбассу, из которых частично выполнена только одна – обмен пленными. А вот главное требование – прекращение огня – Россия до сих пор отказывается выполнить.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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