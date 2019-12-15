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Нового главу НАПК могут объявить уже 16 декабря

15 декабря, 02:41

13-14 декабря состоялись собеседования на должность председателя НАПК

/ Фото: РБК-Украина

В понедельник, 16 декабря, может стать известна фамилия победителя конкурса на должность руководителя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Об этом сообщает антикоррупционная организация Transparency International Ukraine.

"13-14 декабря состоялись собеседования на должность главы НАПК. Уже в понедельник может стать известно имя победителя конкурса. В течение двух дней в прямом эфире 8 кандидатов доказывали, что достойны должности главы НАПК", - сказано в сообщении.

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Как известно, 25 ноября Комиссия по отбору руководителя НАПК утвердила перечень из 30 кандидатов, которые соответствуют требованиям конкурса. Среди претендентов, в частности, экс-член НАПК, сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины, Генпрокуратуры, МВД, Верховного суда, Высшей квалификационной комиссии судей.

Как сообщалось, 16 октября президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения эффективности институционального механизма предотвращения коррупции". Законом изменяется структура управления НАПК с коллегиальной на единоличную. Документом предусмотрено, что руководителя НАПК будет назначать не президент, а Кабинет министров по результатам открытого конкурсного отбора.

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20 октября правительство временно возложило исполнение обязанностей руководителя НАПК на Наталью Новак.

28 октября Кабмин образовал конкурсную комиссию по отбору на должность руководителя НАПК. Три члена комиссии были рекомендованы международными донорами, три – выбраны правительством.

В составе конкурсной комиссии: Екатерина Рыженко, Виталий Шабунин, Ольга Кобылинская, Тильман Хоппе, Горан Клименчич, Майкл Сирс. Комиссия должна определить победителя конкурса до 18 декабря.

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конкурс должность руководитель НАПК

Источник: УНИАН

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