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Новосад не понимает, почему Рада не выдвинула претензий к работе правительства Гончарука

6 марта, 18:36

Виктория Подолянец

Процесс смены Кабмина показался экс-министру образования нецивилизованным

Экс-министр образования и науки Анна Новосад заявила, что депутаты Верховной Рады не озвучили конкретный список замечаний к работе Кабимина, прежде чем отправить его в отставку. Об этом она рассказала 6 марта в интервью "Радіо НВ".

"Мне важно, каким образом происходило все то, что происходило на этой неделе. И, по-моему, он несколько нецивилизованный", – сказала Новосад.

По ее словам, министры даже не поняли, в чем была претензия парламента к их работе.

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"Главная претензия в том, что мы не поняли, какие к нам претензии. У меня как у министра образования и науки, очевидно, было много ошибок, мы не все успели. Но я не услышала артикулированный список замечаний к моей работе, работе моей команды", – подчеркнула она.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что удалось сделать за шесть месяцев работы команде Министерства образования и науки. В частности, по словам Новосад, к успехам можно причислить изменение подхода к финансированию высших учебных заведений, новый проект базового стандарта о школе, модернизацию учреждений профессионального образования и т.д.

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Напомним, министр Новосад жаловалась на то, что зарплаты в 36 тысяч гривен мало для содержания ребенка. Это заявление стало резонансным.

Сайт "Сегодня" рассказывал о том, как 4 марта парламент отправил в отставку правительство Алексея Гончарука.

Смотрите выступление президента Владимира Зеленского на внеочередном заседании Верховной Рады:

Все подробности в спецтеме Новый Кабмин

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