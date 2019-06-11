Зеленский назначил "временных" губернаторов в ряде областей: названы имена

Глава государства сразу после увольнения чиновников представил людей, которые временно займут освободившиеся должности

Фото: facebook.com/sluga95.

После увольнения 15 губернаторов, президент Владимир Зеленский своими указами назначил исполняющих обязанности глав областных государственных администраций. Об этом сообщается сайт главы государства.

И так, временно возлагаются обязанности губернаторов в ряде областей на следующих лиц:

Александр Киричук – Волынская ОГА;

Иван Дурана – Закарпатская ОГА;

Элла Слепян – Запорожская ОГА;

Мария Савка – а Ивано-Франковская ОГА;

Вячеслав Кучер – Киевская ОГА;

Сергей Коваленко – Кировоградская ОГА;

Ростислав Замлинский – Львовская ОГА;

Вячеслав Боня – Николаевская ОГА;

Вадим Акперов – Сумская ОГА;

Иван Крысак – Тернопольская ОГА;

Владимир Кальниченко – Хмельницкая ОГА;

Наталия Романова – Черниговская ОГА.

Напомним, недавно Кабинет министров одобрил был только отставку 13 губернаторов и подал соответствующее представление на их увольнение президента. Однако, как заявляла пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель, Зеленский требует увольнения всех губернаторов.

Как сообщали новости "Сегодня", один из чиновников губернатор Закарпатья Геннадий Москаль подал в отставку и объяснил, почему уходят некоторых главы ОГА. Он сослался на требование закона в случае прекращения полномочий президента Украины. Пятый глава государства (2014-2019 гг.) Петр Порошенко перестал быть президентом 21 мая.

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