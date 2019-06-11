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Зеленский назначил "временных" губернаторов в ряде областей: названы имена

11 июня, 16:40

Глава государства сразу после увольнения чиновников представил людей, которые временно займут освободившиеся должности

Фото: facebook.com/sluga95
Фото: facebook.com/sluga95.

После увольнения 15 губернаторов, президент Владимир Зеленский своими указами назначил исполняющих обязанности глав областных государственных администраций. Об этом сообщается сайт главы государства.

И так, временно возлагаются обязанности губернаторов в ряде областей на следующих лиц:

  • Александр Киричук – Волынская ОГА;
  • Иван Дурана – Закарпатская ОГА;
  • Элла Слепян – Запорожская ОГА;
  • Мария Савка – а Ивано-Франковская ОГА;
  • Вячеслав Кучер – Киевская ОГА;
  • Сергей Коваленко – Кировоградская ОГА;
  • Ростислав Замлинский – Львовская ОГА;
  • Вячеслав Боня – Николаевская ОГА;
  • Вадим Акперов – Сумская ОГА;
  • Иван Крысак – Тернопольская ОГА;
  • Владимир Кальниченко – Хмельницкая ОГА;
  • Наталия Романова – Черниговская ОГА.

Напомним, недавно Кабинет министров одобрил был только отставку 13 губернаторов и подал соответствующее представление на их увольнение президента. Однако, как заявляла пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель, Зеленский требует увольнения всех губернаторов.

Как сообщали новости "Сегодня", один из чиновников губернатор Закарпатья Геннадий Москаль подал в отставку и объяснил, почему уходят некоторых главы ОГА. Он сослался на требование закона в случае прекращения полномочий президента Украины. Пятый глава государства (2014-2019 гг.) Петр Порошенко перестал быть президентом 21 мая.


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Тег указ, губернаторы, Зеленский, назначение

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Сегодня

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