Зеленский назначил "временных" губернаторов в ряде областей: названы имена
Глава государства сразу после увольнения чиновников представил людей, которые временно займут освободившиеся должности
После увольнения 15 губернаторов, президент Владимир Зеленский своими указами назначил исполняющих обязанности глав областных государственных администраций. Об этом сообщается сайт главы государства.
И так, временно возлагаются обязанности губернаторов в ряде областей на следующих лиц:
- Александр Киричук – Волынская ОГА;
- Иван Дурана – Закарпатская ОГА;
- Элла Слепян – Запорожская ОГА;
- Мария Савка – а Ивано-Франковская ОГА;
- Вячеслав Кучер – Киевская ОГА;
- Сергей Коваленко – Кировоградская ОГА;
- Ростислав Замлинский – Львовская ОГА;
- Вячеслав Боня – Николаевская ОГА;
- Вадим Акперов – Сумская ОГА;
- Иван Крысак – Тернопольская ОГА;
- Владимир Кальниченко – Хмельницкая ОГА;
- Наталия Романова – Черниговская ОГА.
Напомним, недавно Кабинет министров одобрил был только отставку 13 губернаторов и подал соответствующее представление на их увольнение президента. Однако, как заявляла пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель, Зеленский требует увольнения всех губернаторов.
Как сообщали новости "Сегодня", один из чиновников губернатор Закарпатья Геннадий Москаль подал в отставку и объяснил, почему уходят некоторых главы ОГА. Он сослался на требование закона в случае прекращения полномочий президента Украины. Пятый глава государства (2014-2019 гг.) Петр Порошенко перестал быть президентом 21 мая.
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