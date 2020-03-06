Внук героя Советского союза: что известно о новом министре Кабмина Олеге Немчинове

Новым министром Кабинета министров в правительстве Дениса Шмыгаля стал бывший госсекретарь Министерства молодежи и спорта Олег Немчинов, который сменил на этом посту Дмитрия Дубилета.

Родился 1 мая 1977 года в Львове. Внук героя Советского Союза Ивана Немчинова, его дед командовал артиллерийским дивизионом на Букринском плацдарме во время боев за Киев.

В 1999 окончил географический факультет Львовского государственного университета им. Ивана Франко по специальности "география" и получил квалификацию географа, преподавателя. В 2011 году окончил частное высшее учебное заведение "Львовский университет бизнеса и права" по специальности "правоведение" и получил квалификацию бакалавра по правоведению.

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С 2000 по 2004 год преподавал во Львовском профессионально-техническом училище № 32. С 2003 по 2006 год был помощником депутатов, возглавлял управление промышленности Львовской областной администрации. С 2007 по 2015 год занимал должность президента Федерации легкой атлетики Львовской области. С 2009 по 2010 год работал начальником управления промышленности Львовской Областной государственной администрации (ОГА).

С 2014 по 2017 год проходил службу в Госпогранслужбе Украины, имеет звание майора. С 2016 по 2017 год был начальником Военно-гражданской администрации трех сел в Донецкой области.

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В 2017 году был назначен на должность государственного секретаря Министерства молодежи и спорта Украины. В 2019 году покинул пост из-за слияния ведомства с Министерством культуры.

Напомним, что 4 марта парламент назначил новый состав правительства, в котором, правда, остались некоторые старые чиновники. Соответствующее решение на внеочередном заседании Рады поддержали 277 народных депутатов.

Как сообщали новости "Сегодня", Верховная Рада сначала уволила с должности главы правительства Алексея Гончарука – его отставку поддержали 358 депутатов. После этого парламент 291 голосом назначил его преемника – Денис Шмыгаль стал новым премьер-министром Украины.

Все подробности в спецтеме Новый Кабмин

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