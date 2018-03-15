Новый глава МИД ФРГ сделал заявление по Украине и отравлению Скрипаля

Немецкий дипломат только вступил в должность и уже дал понять, что думает о российской агрессии против Украины и Европы

Германия не признает аннексию Россией Крыма и возмущена поведением России за ее нежелание помочь в расследовании дела по отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Об этом сказал в первой своей речи на должности министра иностранных дел Германии Гайко Маас, передает Reuters.

Он осудил агрессию России к Украине, но не оставляет надежд, что можно будет улучшить отношения с Москвой. В то же время он считает, что и Германия должна выполнять свои международные обязательства в решении сложных вопросов, как, например, украинский кризис.

"Мы продолжаем не соглашаться с противоправной аннексией Крыма Россией и продолжающейся агрессией против Украины", – сказал Маас.

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Касаемо отравления Скрипаля немецкий дипломат раскритиковал Россию и намекнул на последствия за данный инцидент.

"Вызывает разочарование тот факт, что Россия, похоже, не готова помочь выяснению обстоятельств (в этом деле). Москва должна быть готова обеспечивать прозрачность... И четко понятно, что это не может остаться без последствий. Виновные лица должны быть привлечены к ответственности", – подчеркнул глава МИД ФРГ и добавил, что Берлин находится в тесном контакте с Лондоном в этом вопросе.

Напомним, как заявила премьер-министр Британии Тереза Мэй, из страны будут высланы 23 российских дипломата. По ее словам, им дали неделю на то, чтоб покинуть Британию и вернуться на родину.

Также появилась реакция МИД РФ на заявление Мэй о высылке российских дипломатов. В российском ведомстве заявили, что вся ответственность за ухудшение британско-российских отношений лежит на нынешнем руководстве Великобритании.

Отметим, что в поддержку Британии и с осуждением в адрес России уже выступили Франция, НАТО, США.