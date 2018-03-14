Дело Скрипаля: появилась реакция МИД РФ на высылку российских дипломатов из Британии

Вся ответственность за ухудшение британско-российских отношений лежит на нынешнем руководстве Великобритании, говорится в заявлении

Посольство России в Великобритании рассматривает высылку 23 российских дипломатов как враждебный шаг. Об этом говорится в заявлении российского посольства в Лондоне.

"Мы рассматриваем этот враждебный шаг как неприемлемый, неоправданный и недальновидный. Вся ответственность за ухудшение британско-российских отношений лежит на нынешнем руководстве Великобритании", – говорится в заявлении.

Ранее британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что Лондон считает Россию причастной к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, в связи с чем намерен не только выслать российских дипломатов, но и отзывает приглашение министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову посетить Великобританию.

По ее словам, против России также будут введены дополнительные меры, о которых она не может сообщить.

Напомним, сотрудники британской полиции объявили, что близ одного из торговых центров в Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позже стало известно, что речь идет о работавшем на британскую разведку экс-полковнике ГРУ Сергее Скрипале и его дочери Юлии. Пострадавшие были доставлены в больницу, они находятся в критическом состоянии.

Мэй в понедельник заявила, что России следует до вечера вторника, 13 марта, дать ответ в связи с инцидентом с отравлением Скрипаля, а также предоставить в Организацию по запрещению химического оружия информацию по нейропаралитическому веществу. Также Мэй заявила, что экс-полковник ГРУ был отравлен разработанным в России веществом из группы нейропаралитических агентов "Новичок".

Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве заявил, что российская сторона не станет отвечать на ультиматум Лондона. Никаких пояснений Лондону Москва не предоставила.

14 марта Министерство иностранных дел Великобритании сообщило о созыве экстренного заседания Совета безопасности ООН из-за отравления Сергея Скрипаля и его дочери.