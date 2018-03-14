Дело Скрипаля: появилась реакция МИД РФ на высылку российских дипломатов из Британии

Сегодня, 16:18

Вся ответственность за ухудшение британско-российских отношений лежит на нынешнем руководстве Великобритании, говорится в заявлении

Посольство РФ в Лондоне. Фото: anna-news.info
Посольство РФ в Лондоне. Фото: anna-news.info

Посольство России в Великобритании рассматривает высылку 23 российских дипломатов как враждебный шаг. Об этом говорится в заявлении российского посольства в Лондоне.

"Мы рассматриваем этот враждебный шаг как неприемлемый, неоправданный и недальновидный. Вся ответственность за ухудшение британско-российских отношений лежит на нынешнем руководстве Великобритании", – говорится в заявлении.

Ранее британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что Лондон считает Россию причастной к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, в связи с чем намерен не только выслать российских дипломатов, но и отзывает приглашение министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову посетить Великобританию.

По ее словам, против России также будут введены дополнительные меры, о которых она не может сообщить.

Напомним, сотрудники британской полиции объявили, что близ одного из торговых центров в Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позже стало известно, что речь идет о работавшем на британскую разведку экс-полковнике ГРУ Сергее Скрипале и его дочери Юлии. Пострадавшие были доставлены в больницу, они находятся в критическом состоянии.

Мэй в понедельник заявила, что России следует до вечера вторника, 13 марта, дать ответ в связи с инцидентом с отравлением Скрипаля, а также предоставить в Организацию по запрещению химического оружия информацию по нейропаралитическому веществу. Также Мэй заявила, что экс-полковник ГРУ был отравлен разработанным в России веществом из группы нейропаралитических агентов "Новичок".

Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве заявил, что российская сторона не станет отвечать на ультиматум Лондона. Никаких пояснений Лондону Москва не предоставила.

14 марта Министерство иностранных дел Великобритании сообщило о созыве экстренного заседания Совета безопасности ООН из-за отравления Сергея Скрипаля и его дочери.
Россия, Великобритания, отравление, Скрипаль
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евросоюз

Сергей Лавров. Фото: AFP

"Не достоин своего поста": Британия внезапно отменила визит Лаврова

Сегодня, 15:47

Тереза Мэй заявила, что Британия не позволит больше провокаций со стороны Кремля

Россия

Йенс Столтенберг. Фото: AFP

Отравление Скрипаля: союзники по НАТО сделали жесткое заявление в адрес России

Сегодня, 15:27

Это первое агрессивное применение нервно-паралитического вещества на территории Альянса с момента основания НАТО, говорится в заявлении
Загрузка...

США

Трамп и Мэй. Фото: AFP

Трамп поддержал Мэй: Москва должна объяснить, как российское химическое оружие попало в Британию

Сегодня, 15:23

США и Великобритания назвали отравление Скрипаля вопиющим нарушением международных норм

Евросоюз

Тереза Мэй. Фото: AFP

Отравление Скрипаля: Мэй высылает 23 российских дипломата

Сегодня, 14:55

У них будет неделя на то, чтобы покинуть Великобританию

Евросоюз

Фото: AFP

Отравление Скрипаля: МИД Британии вызвал посла РФ

Сегодня, 14:45

Александра Яковенко вызвали в ведомство Великобритании

Евросоюз

Тереза Мэй. Фото: AFP

Отравление Скрипаля: Великобритания созвала экстренное заседание Совбеза ООН

Сегодня, 14:01

Премьер-министр Великобритании готовится объявить о санкциях против российских дипломатов
Загрузка...