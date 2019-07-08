Новый глава МИД и Избирательный кодекс: что рассмотрит Рада перед роспуском

Спикер парламента призвал нардепов максимально мобилизоваться для принятия законодательных инициатив

Андрей Парубий. Фото: Верховна Рада Украины.

На внеочередном заседании Верховной Рады, которое состоится 11 июля, народным депутатам предстоит рассмотреть ряд важных законопроектов, заявил 8 июля спикер парламента Андрей Парубий на Согласительном совете парламента.

Оглашая повестку дня на последнюю пленарную неделю Рады нынешнего созыва, он призвал всех нардепов вернуться в зал заседаний, который в последнее время посещают лишь немногие парламентарии.

В частности, по словам Парубия, в четверг в Раде вынесут на голосование проект Избирательный кодекса, а также законопроекты о заложниках, о воинской обязанности и военной службе, военном капеланстве и закон о полном общем среднем образовании.

Верховной Рада также предстоит внести поправки в Госбюджет, отменив ограничения для использования солнечных батарей для малого и среднего бизнеса, и рассмотреть законопроект о системе государственного управления в книгоиздательской сфере.

Парубий также напомнил о кадровых представлениях от президента, которые находятся в Раде – в частности, речь идет о назначении Вадима Пристайко на должность главы МИД.

"Если в среду комитет по иностранным делам примет соответствующее профессиональное решение, мы будем иметь возможность рассмотреть в четверг также и кадровые вопросы, и отчет наших временных следственных комиссий", – резюмировал спикер.

Андрей Парубий также допустил проведение внеочередной сессии парламента до вступления в полномочия Верховной Рады 9-го созыва после парламентских выборов.

Напомним, что презентация Избирательного кодекса Украины является одной из самых главных тем дня. С остальными топ-темами вы можете ознакомиться в видеосюжете:

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