Новый глава МИД и Избирательный кодекс: что рассмотрит Рада перед роспуском
Спикер парламента призвал нардепов максимально мобилизоваться для принятия законодательных инициатив
На внеочередном заседании Верховной Рады, которое состоится 11 июля, народным депутатам предстоит рассмотреть ряд важных законопроектов, заявил 8 июля спикер парламента Андрей Парубий на Согласительном совете парламента.
Оглашая повестку дня на последнюю пленарную неделю Рады нынешнего созыва, он призвал всех нардепов вернуться в зал заседаний, который в последнее время посещают лишь немногие парламентарии.
В частности, по словам Парубия, в четверг в Раде вынесут на голосование проект Избирательный кодекса, а также законопроекты о заложниках, о воинской обязанности и военной службе, военном капеланстве и закон о полном общем среднем образовании.
Верховной Рада также предстоит внести поправки в Госбюджет, отменив ограничения для использования солнечных батарей для малого и среднего бизнеса, и рассмотреть законопроект о системе государственного управления в книгоиздательской сфере.
Парубий также напомнил о кадровых представлениях от президента, которые находятся в Раде – в частности, речь идет о назначении Вадима Пристайко на должность главы МИД.
"Если в среду комитет по иностранным делам примет соответствующее профессиональное решение, мы будем иметь возможность рассмотреть в четверг также и кадровые вопросы, и отчет наших временных следственных комиссий", – резюмировал спикер.
Андрей Парубий также допустил проведение внеочередной сессии парламента до вступления в полномочия Верховной Рады 9-го созыва после парламентских выборов.
Напомним, что презентация Избирательного кодекса Украины является одной из самых главных тем дня. С остальными топ-темами вы можете ознакомиться в видеосюжете:
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