Сделать стартовой
25,71
28,95
УКР
Главная Больше  Новости политики

Новый глава МИД и Избирательный кодекс: что рассмотрит Рада перед роспуском

8 июля, 15:07

Спикер парламента призвал нардепов максимально мобилизоваться для принятия законодательных инициатив

Андрей Парубий. Фото: Верховна Рада Украины
Андрей Парубий. Фото: Верховна Рада Украины.

На внеочередном заседании Верховной Рады, которое состоится 11 июля, народным депутатам предстоит рассмотреть ряд важных законопроектов, заявил 8 июля спикер парламента Андрей Парубий на Согласительном совете парламента.

Оглашая повестку дня на последнюю пленарную неделю Рады нынешнего созыва, он призвал всех нардепов вернуться в зал заседаний, который в последнее время посещают лишь немногие парламентарии.

В частности, по словам Парубия, в четверг в Раде вынесут на голосование проект Избирательный кодекса, а также законопроекты о заложниках, о воинской обязанности и военной службе, военном капеланстве и закон о полном общем среднем образовании.

Верховной Рада также предстоит внести поправки в Госбюджет, отменив ограничения для использования солнечных батарей для малого и среднего бизнеса, и рассмотреть законопроект о системе государственного управления в книгоиздательской сфере.

Парубий также напомнил о кадровых представлениях от президента, которые находятся в Раде – в частности, речь идет о назначении Вадима Пристайко на должность главы МИД.

"Если в среду комитет по иностранным делам примет соответствующее профессиональное решение, мы будем иметь возможность рассмотреть в четверг также и кадровые вопросы, и отчет наших временных следственных комиссий", – резюмировал спикер.

Андрей Парубий также допустил проведение внеочередной сессии парламента до вступления в полномочия Верховной Рады 9-го созыва после парламентских выборов.

Напомним, что презентация Избирательного кодекса Украины является одной из самых главных тем дня. С остальными топ-темами вы можете ознакомиться в видеосюжете:


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Верховная Рада, Парубий, избирательный кодекс, МИД Украины, народные депутаты

Вы сейчас просматриваете новость " Новый глава МИД и Избирательный кодекс: что рассмотрит Рада перед роспуском". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пять или три процента: какой проходной барьер сделает Раду более эффективной

Сегодня, 12:11

Политологи рассказали, какой электоральный барьер поспособствует формированию политической элиты в Украине

"Аншлаг" в Раде: утром на заседание парламента пришли всего 50 депутатов (видео)

4 июля, 11:37

Во время открытия заседания были зарегистрированы 226 народных избранников, но в зале не оказалось и половины

В МИД раскрыли зарплату Климкина за июнь

28 июня, 12:52

Министр получает почти вдвое больше, чем в среднем по его ведомству

Чем занимаются нардепы в пустой Раде, опубликованы фото и видео

2 июля, 14:57

С приближением внеочередных парламентских выборов, в парламенте становится все меньше людей

Рада примет Избирательный кодекс: Парубий назвал дату

6 июня, 19:57

К парламентским выборам Украина получит новый свод законов, уверяет спикер парламента

Парубий подписал Закон о ВСК и импичменте и передал его Зеленскому

12 июня, 18:12

Закон регулирует правовой статус и порядок деятельности временных следственных комиссий

21-летнюю девушку разорвали акулы на глазах у ее родных (фото)

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?

Порошенко, Гройсман, Парубий: суд взялся за дело о запрете выезда

Тюремная роба для женщин: в сети жестко высмеяли моду «ДНР»

Гражданин Украины в Чехии удивил местных полицейских

53-летняя Марина Хлебникова о причинах своей нездоровой худобы

Здесь 1937 год: Журналист из Донецка рассказал о жизни в Крыму

В Украине отменили телемост с РФ

Хватит ныть! Перезагрузка ЛЧ задумана не против России

ГПУ направила в суд ходатайство об аресте имущества Ющенко

Простой способ удалить царапины

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

"У вас ошибка": как в Украине стартовала вступительная кампания

Вчера, 07:36

Подать заявление в университеты можно с 10 по 22 июля

Саммит Украина-ЕС: Брюссель поможет восстановить Донбасс, но не обойдется и без критики

6 июля, 07:51

Выполнение программы макрофинансовой помощи и получение второго транша на 500 млн евро застопорилось из-за выборов

Вместо жары и засухи – дожди: прогноз погоды в Украине на неделю

6 июля, 07:34

В понедельник, 8 июля осадков стоит ждать в центре, на юге и на востоке страны

Жилье в Киеве дорожает: сколько стоит и какое пользуется спросом

6 июля, 07:24

Цены на квартиры в столице с начала года поднялись более, чем на 8%

Как отметили звезды и дети-выпускники последний звонок — 2019

Ученые назвали эффективный способ для мужчин сбросить вес

Зеленский отреагировал на решение ПАСЕ касательно возвращения РФ
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь