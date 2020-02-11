Новый глава Офиса президента Ермак даст брифинг: названы дата и время

Андрей Ермак / Фото: Сегодня

Сегодня глава государства назначил своего помощника Андрея Ермака главой Офиса президента и уже завтра, 12 февраля, он даст первый брифинг на новой должности, сообщает пресс-служба ОПУ.

Отмечается, что встреча с журналистами состоится в пресс-центре на Банковой в среду, а начало брифинга запланировано на 10:30.

Аккредитация представителей СМИ проводится до 18:00 вторника, 11 февраля.

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Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский издал указы о громкой кадровой перестановке в ОПУ. Место Андрея Богдана, которому уже не раз прочили отставку, занял помощник президента по международным вопросам. Политолог, основатель исследовательской компании ACTIVE GROUP Андрей Еременко в комментарии сайту "Сегодня" рассказал, что отставка Богдана и назначение Ермака – только начало переформатирования власти.

/ Фото: Сегодня В тренде "США уважают наше поведение": Зеленский рассказал о важном достижении

В то же время украинские политики настороженно отнеслись к назначению Андрея Ермака. Нардепы напоминают о его работе на российском направлении и считают, что это повлияет и на политический курс страны.

В Офисе президента заявили, что смена руководителя ОПУ никоим образом не влияет на политический курс государства, о чем уже начали трубить политики и эксперты. Читайте все подробности увольнения Богдана и назначения Ермака.

Все подробности в спецтеме Богдан уволен, Ермак - новый глава ОП

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