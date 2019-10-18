Новый "гумконвой" России на Донбассе: появилась реакция Украины

/ Фото: AFP

Украина осудила Россию за очередной "гуманитарный конвой", который Кремль отправил на оккупированный Донбасс, и направила дипломатическую ноту по этому поводу.

Об этом 18 октября сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Екатерина Зеленко.

"Направили РФ ноту протеста в связи с очередным 87-м псевдогуманитарным конвоем, который был незаконно переброшен на временно оккупированный Донбасс", – написала она на своей странице в Twitter

Реклама

Зеленко напомнила, что это является нарушением Минских договоренностей, а также призвала российскую сторону придерживаться обязательств, которые она на себя взяла.

В тренде Рада рассмотрит госбюджет на 2020 год

Как сообщали новости "Сегодня", оккупанты отправляли на Донбасс "гуманитарный конвой" в конце июля, что было впервые в 2019 году, хотя в предыдущие годы это осуществлялось каждый месяц. В начале августа в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили о массовом отравлении российской "гуманитаркой" в т.н. "Л/ДНР". Местные "санитарные службы" рассказали, что боевики получили от России.

А тем временем на фронте обстановка продолжает оставаться напряженной. Враг не прекращает обстрелы, а ВСУ наказывают боевиков ответными ударами. В сети появилось видео уникальной операции ВСУ.

Видео: Бойова група К-2 54 ОМБр/YouTube

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама