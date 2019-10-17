Россия отправила на Донбасс "гумконвой": что везут

В последний год россияне не особо часто отправляют «гумконвои», а первый такой груз в 2019 году был аж в июле

/ Фото: МЧС РФ

Россия направила так называемый "гуманитарный конвой" на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации.

Отмечается, что жителям Донбасса должны доставить свыше 630 тонн гуманитарки. россияне сообщают, что в грузовиках, среди прочего, якобы детские продуктовые наборы.

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"Автомобили 87-й гуманитарной колонны МЧС России направляются к российско-украинской границе. Там колонна разделится на две части, каждая из которых после прохождения проверки на пунктах пропуска проследует к пункту своего назначения – одна направится в Донецк, другая – в Луганск. На пограничных пунктах пропуска автомобили пройдут необходимые таможенные процедуры по доставке гуманитарных грузов", – сообщили в МЧС РФ.

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Как сообщали новости "Сегодня", оккупанты отправляли на Донбасс "гуманитарный конвой" в конце июля, что было впервые в 2019 году, хотя в предыдущие годы это осуществлялось каждый месяц. В начале августа в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили о массовом отравлении российской "гуманитаркой" в т.н. "Л/ДНР". Местные "санитарные службы" рассказали, что боевики получили от России.

А тем временем на фронте обстановка продолжает оставаться напряженной. Враг не прекращает обстрелы, а ВСУ наказывают боевиков ответными ударами. В сети появилось видео уникальной операции ВСУ.

Видео: Бойова група К-2 54 ОМБр/YouTube

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