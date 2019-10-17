Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,84
27,38

Россия отправила на Донбасс "гумконвой": что везут

17 октября, 12:18

В последний год россияне не особо часто отправляют «гумконвои», а первый такой груз в 2019 году был аж в июле

/ Фото: МЧС РФ

Россия направила так называемый "гуманитарный конвой" на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации.

Отмечается, что жителям Донбасса должны доставить свыше 630 тонн гуманитарки. россияне сообщают, что в грузовиках, среди прочего, якобы детские продуктовые наборы.

Реклама

"Автомобили 87-й гуманитарной колонны МЧС России направляются к российско-украинской границе. Там колонна разделится на две части, каждая из которых после прохождения проверки на пунктах пропуска проследует к пункту своего назначения – одна направится в Донецк, другая – в Луганск. На пограничных пунктах пропуска автомобили пройдут необходимые таможенные процедуры по доставке гуманитарных грузов", – сообщили в МЧС РФ.

В тренде
В Украине будет как в Африке: синоптик рассказала о погоде в пятницу

Как сообщали новости "Сегодня", оккупанты отправляли на Донбасс "гуманитарный конвой" в конце июля, что было впервые в 2019 году, хотя в предыдущие годы это осуществлялось каждый месяц. В начале августа в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили о массовом отравлении российской "гуманитаркой" в т.н. "Л/ДНР". Местные "санитарные службы" рассказали, что боевики получили от России.

А тем временем на фронте обстановка продолжает оставаться напряженной. Враг не прекращает обстрелы, а ВСУ наказывают боевиков ответными ударами. В сети появилось видео уникальной операции ВСУ.

Видео: Бойова група К-2 54 ОМБр/YouTube

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Россия Донбасс гумконвой

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Когда ждать доллар по 30: МВФ резко улучшил прогноз курса гривни
Когда ждать доллар по 30: МВФ резко улучшил прогноз курса гривниФинансы
Проверки
Проверки "единщиков": Зеленский инициирует введение двухлетнего мораторияЭкономика
"Весьма неожиданно": У Путина отреагировали на требование Киева распустить "Л/ДНР"Политика
В Харькове женщину сбили сразу два автомобиля
В Харькове женщину сбили сразу два автомобиляХарьков
В Украине снизилась цена на газ для населения
В Украине снизилась цена на газ для населенияЖКХ
Огненные 273 метра: в сети появилось видео уникальной операции ВСУ
Огненные 273 метра: в сети появилось видео уникальной операции ВСУУкраина

Новости партнеров

Loading...
загрузка...