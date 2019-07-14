Новый логотип "Слуги народа": в партии объяснили перемены

На досрочные парламентские выборы политическая сила пойдет с проверенным "зе-дизайном"

Фото: "Слуга народа" в Facebook.

Логотип партии "Слуга народа", на котором изображен мужчина с булавой на велосипеде, использоваться не будет.

Как сообщил в интервью "Радио Свобода" глава предвыборного штаба политсилы Александр Корниенко, "Слуга народа" пойдет на выборы с "зе-дизайном", который использовался штабом победившего кандидата Владимира Зеленского.

"Это на будущее такой стиль. Мы его представили, показали, что в какой-то момент он будет таким. Пока же решили остаться с нашим "зе-дизайном", который привел нас к победе Владимира Зеленского на президентских выборах. Мы посмотрели: раз он привел нас к победе однажды, то, может, приведет и во второй раз. Решили остановиться пока на этом дизайне", – сказал Корниенко.

Напомним, на июньском съезде партии "Слуга народа", опубликовали первую десятку кандидатов, которые представят политсилу на предстоящих досрочных парламентских выборах.

Кроме того, как мы писали, также стала известна десятка мажоритарщиков, которые будут баллотироваться от "Слуги народа".

Подробнее о требованиях, которые предъявляются к кандидатам от партии "Слуга народа", вы можете узнать в видеосюжете:

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