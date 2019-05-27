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Партия "Слуга народа" обновила логотип

27 мая, 14:04

Теперь человек на велосипеде держит булаву

Партия "Слуга народа"
Партия "Слуга народа".

Президент Украины Владимир Зеленский показал логотип своей партии "Слуга народа", которая должна принять участие в досрочных парламентских выборах 21 июля.

На логотипе политической партии теперь кроме человека на велосипеде, есть еще булава, которую держит человек. 

"Мы добавили еще один элемент в виде булавы, который продолжает ту линию, каждый представитель власти – это слуга народа", – сообщил Михаил Федоров, руководитель диджитал-направления партии "Слуга народа". 

Напомним, советник президента Украины Дмитрий Разумков возглавил партию "Слуга народа". Соответствующее решение было принято на недавнем съезде политической силы. Он сменил на этом посту Ивана Баканова, которого глава государства Владимир Зеленский назначил первым заместителем главы Службы безопасности Украины – начальником главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью центрального управления СБУ.

Кроме того, партия "Слуга народа" намерена самостоятельно сформировать большинство в Верховной Раде после парламентских выборов. 

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Тег партия, логотип, Зеленский, эмблема, слуга народа

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