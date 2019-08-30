Оставил IT-карьеру ради должности министра Кабмина: что известно о Дмитрии Дубилете

Новый министр шокировал своего кота решением войти в правительство

Фото: instagram.com/dubilet

29 августа Верховная Рада 9 созыва на своем первом заседаниипроголосовала за новый состав Кабмина. Свои голоса "за" отдал 281 депутат, 26 нардепов проголосовали против и 45 воздержались. Парламент поддержал кандидатуры членов нового Кабинета министров Украины, предложенные премьер-министром Алексеем Гончаруком от имени парламентской коалиции (фракция "Слуга народа").

Новым министром Кабинета министров стал соучредитель мобильного банка Monobank, бывший IT-директор ПриватБанка Дмитрий Дубилет. По его собственному признанию, решение принять должность министра Кабмина стало одним из "самых сложных решений в жизни".

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"Семья в шоке. Друзья в шоке. Бизнес-партнеры в шоке. Кот в шоке. Да и я сам, если честно, в шоке", – прокомментировал назначение Дубилет в своем Telegram-канале.

Родился в Днепре 27 мая 1985 года. Сын Александра Дубилета, бывшего руководителя правления ПриватБанка. В 2012 году окончил Лондонскую бизнес-школу. С 2015 года начал активно заниматься внедрением электронных государственных услуг – в частности, развивал портал iGov, который был призван бороться с коррупцией и повышать эффективность работы чиновников

Дмитрия Дубилета связывают хорошие отношения с руководителем фракции "Слуга народа" Давидом Арахамия. Советник главы СБУ Ивана Баканова. В разводе. Бывшая жена – Екатерина Кузьменко.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, кто вошел в состав нового Кабинета министров.

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