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В Кабмин на самокате: новый премьер Украины показал Дом правительства изнутри

1 сентября, 15:42

1 сентября Алексей Гончарук показал, как и где работает Кабинет министров

В День знаний, 1 сентября, новоназначенный премьер-министр Украины Алексей Гончарук поздравил школьников и студентов с праздником, подарив им виртуальную экскурсию по Дому правительства.

"Когда-нибудь кто-то из вас тоже станет премьер-министром. На тот момент Украина будет сильной, модерновой страной, с которой считаются в мире. А правительство будет работать в современном здании", – сказал он.

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Алексей Гончарук прокатился на электросамокате по коридорам Дома правительства, а также показал зал заседаний, в котором члены Кабмина принимают важнейшие решения для страны.

При этом он призвал школьников старательно учиться, потому что Украине нужны "умные, образованные и свободные граждане", чтобы быть успешной, и обещал создать для этого все необходимые условия.

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Напомним, что состав правительства, а также кандидатура его главы – Алексея Гончарука, были одобрены на первой сессии Верховной Рады IX созыва, открытие которой состоялось 29 августа. Кроме того, нардепы проголосовали за кандидатуры нового генерального прокурора, главы Службы безопасности Украины, а также приняли в первом чтении законопроект о снятии депутатской неприкосновенности.

Новый премьер-министр Украины уже успел дать свое первое интервью, в котором ответил на самые интересующие общественность вопросы. В частности, будет ли правительство регулировать ценообразование энергоносителей "вручную".

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Источник: Сегодня

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